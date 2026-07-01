Würzburg (ots) -Die ökologische Krise und die digitale Transformation gehören zu den prägenden Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Künstliche Intelligenz (KI) bietet enormes Potenzial für mehr Transparenz, schnelleren Wissenstransfer, bessere Kooperation und größere Selbstwirksamkeit. Sie kann Menschen dabei unterstützen, Informationen zu verstehen, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und eigene Handlungsmöglichkeiten bewusster wahrzunehmen.Gleichzeitig sind die Entwicklung und Nutzung von KI mit Risiken verbunden. Dazu zählen ein steigender Ressourcenverbrauch, Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit, mögliche psychische Beeinträchtigungen, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sowie wachsende Abhängigkeiten von wenigen globalen Technologieanbietern.Vor diesem Hintergrund hat der gemeinnützige Verein Bergwaldprojekt e.V. mit einem internationalen Team von KI-Expert*innen im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekts die Plattform aim2balance.ai entwickelt. Ziel der Plattform ist es, die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Nutzung von KI sichtbar zu machen, transparent zu bilanzieren und mit konkreten Maßnahmen zur Stärkung ökologischer und gesellschaftlicher Resilienz zu verbinden.aim2balance.ai verbindet die Chancen der digitalen Transformation mit Verantwortung für natürliche Lebensgrundlagen und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nutzer*innen erhalten Zugang zu modernen KI-Werkzeugen und leisten gleichzeitig einen nachvollziehbaren Beitrag zur Finanzierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung und Stabilisierung von Wäldern, Mooren und weiteren Ökosystemen in Deutschland.Was ist aim2balance.ai?aim2balance.ai ist eine KI-Plattform für Menschen und Organisationen, die die Chancen künstlicher Intelligenz nutzen möchten, ohne deren ökologische und gesellschaftliche Auswirkungen zu ignorieren. Die Plattform verbindet moderne KI-Anwendungen mit Transparenz, Datensicherheit und einem konkreten Beitrag zur Wiederherstellung natürlicher Lebensgrundlagen.Zu den zentralen Merkmalen von aim2balance.ai gehören:Datensicherheit und faire Kosten:1. Europäische Datenhaltung: Daten werden verschlüsselt verarbeitet und verbleiben auf europäischen Servern. Sie werden nicht zum Training der eingesetzten Modelle verwendet. Vertrauliche Informationen bleiben geschützt und unterliegen den europäischen Datenschutzstandards.2. Digitale Souveränität: Die Plattform nutzt Open-Source-Technologien und reduziert dadurch Abhängigkeiten von einzelnen globalen Technologiekonzernen.3. Faire und transparente Kostenstruktur: Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert und nachvollziehbar.Integration ökologischer Kosten:1. Ressourcenschonende KI-Modelle: aim2balance.ai setzt bevorzugt auf Open-Source-Sprachmodelle, die einen relativ günstigen Energie- und Wasserverbrauch aufweisen. Die Plattform arbeitet mit europäischen Hosting- und KI-Modellanbietern zusammen, die momentan zu 50 % erneuerbare Energien nutzen, wobei bis Ende des Jahres eine Quote von 100 % erreicht werden soll.2. Transparenz über den Ressourcenverbrauch: Nutzer*innen erhalten Informationen über den mit ihrer KI-Nutzung verbundenen Energie- und Wasserverbrauch.3. Ökologische und gesellschaftliche Balance: 2,5% der Nutzungserlöse fließen in Maßnahmen zur Wiederherstellung und Stabilisierung von Wäldern, Mooren und weiteren Ökosystemen in Deutschland. Die Wirkung wird transparent anhand realer Projektkosten und konkreter Flächeneinheiten ausgewiesen, die durch das Bergwaldprojekt gemeinsam mit Freiwilligen bearbeitet werden.Bewusste KI-Nutzung:Die Plattform berechnet und stellt Auswirkungen des eigenen digitalen Nutzungsverhaltens dar und bietet damit die Möglichkeit zur Reflexion.Die Plattform ist ab sofort für einen begrenzten Nutzer*innenkreis von maximal 10.000 Nutzer*innen verfügbar. Interessierte können sich unter https://platform.aim2balance.ai/login registrieren und die Plattform kostenlos testen."Wir erleben derzeit, wie ökologische Krise, gesellschaftliche Polarisierung und digitale Transformation gleichzeitig an Dynamik gewinnen. Wir sind überzeugt, dass diese Herausforderungen nicht isoliert betrachtet werden können. Mit aim2balance.ai verknüpfen wir die Chancen künstlicher Intelligenz mit Transparenz, digitaler Souveränität und konkretem Engagement für die Wiederherstellung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die digitale Transformation braucht ökologische und gesellschaftliche Verantwortung - und genau dafür schaffen wir ein praktisches Angebot", erklärt Stephen Wehner, Geschäftsführer des Bergwaldprojekts.Bergwaldprojekt e.V.Das Bergwaldprojekt organisiert seit mehr als 35 Jahren Freiwilligeneinsätze im Wald, Moor und in Offenlandschaften. 2026 bringt der Verein mit seinen Einsatzwochen in Deutschland ca. 5.000 Freiwillige in die Natur. Dazu finden mehr als 170 Projektwochen an gut 90 verschiedenen Standorten in allen Regionen Deutschlands statt. Ziele der Arbeitseinsätze sind, die vielfältigen Funktionen der Ökosysteme wiederherzustellen und zu stabilisieren, den beteiligten Freiwilligen die Bedeutung und Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen bewusst zu machen und daran mitzuarbeiten, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise nachhaltiger zu gestalten.Das Bergwaldprojekt ist vom Bundesamt für Naturschutz als UN-Dekade-Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.Pressekontakt:Pressekontakt:Stephen Wehner, Geschäftsführer Bergwaldprojekt e.V.Tel.: 0931-4521171, Mail: sw@bergwaldprojekt.dewww.bergwaldprojekt.deOriginal-Content von: Bergwaldprojekt e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072608/100941065