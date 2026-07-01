DJ Euroraum-Inflation sinkt im Juni auf 2,8% - Kerninflation bei 2,4%

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Juni deutlicher als erwartet abgenommen, wobei überraschend auch die Kerninflation zurückging. Laut Mitteilung von Eurostat sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,8 (Mai: 3,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und eine Jahresteuerung von 3,0 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,2 Prozent auf Monats- und 2,4 (2,6) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,4 und 2,6 Prozent.

Energie kostete 8,7 (10,8) Prozent mehr als im Juni 2025. Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 1,6 (1,9) Prozent, Industriegüter ohne Energie um 0,9 (0,9) Prozent und Dienstleistungen um 3,2 (3,5) Prozent.

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July 01, 2026 06:04 ET (10:04 GMT)

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