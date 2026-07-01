Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat eine neue Studie zu den Immobilienpreisen in Deutschland veröffentlicht. Die Experten rechnen mit klar steigenden Preisen. Das ist nicht zuletzt für den deutschen Wohnungsriesen eine gute Nachricht. Kommt damit auch die Aktie endlich in Fahrt?Das Wichtigste kurz und knapp• Die deutschen Immobilienpreise dürften in diesem Jahr drei Prozent zulegen.• Immobilienpreise sind für Vonovia ein wesentlicher Faktor. • Die Märkte bleiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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