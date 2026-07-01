© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhotoGeneral Mills meldet einen Milliardenverlust durch Abschreibungen, setzt aber auf Innovationen und ein Sparprogramm von 3 Milliarden US-Dollar.Der US-Lebensmittelkonzern General Mills hat das Geschäftsjahr 2026 mit tiefroten Zahlen beendet. Hohe Abschreibungen auf Markenwerte und Firmenwerte sowie der geplante Verkauf des Brasilien-Geschäfts belasteten das Ergebnis massiv. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein umfangreiches Effizienzprogramm an und will bis zum Geschäftsjahr 2030 insgesamt 3 Milliarden US-Dollar einsparen. Hohe Sonderbelastungen drücken Ergebnis Im vierten Quartal stieg der Umsatz laut Unternehmensangaben um 1 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Organisch blieb der …
Enthaltene Werte: US3703341046Den vollständigen Artikel lesen
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