Vor allem die starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur hat die Dell-Aktie in den vergangenen Monaten auf ein neues Kursniveau gehoben. Nach der beeindruckenden Rally stellt sich nun die Frage, ob das Unternehmen trotz der kräftigen Kursgewinne weiterhin attraktives Aufwärtspotenzial bietet. Nachdem die Aktie von Dell Technologies seit unseres Kauftipps im Oktober bereits über +200% hinzugewinnen konnte, haben sich weitere positive Entwicklungen ergeben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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