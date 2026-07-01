Kaum einer kennt das italienische Unternehmen, das heute an die Börse geht. Es kontrolliert einen Haufen Digital-Assets wie Eventbrinte, WeTransfer und Vimeo, doch hat ebenso einen Haufen Schulden. Das IPO-Timing könnte kein besseres sein, aber das Timing, um hohe Schulden zu haben, könnte sich als ungünstig erweisen. Investoren feiern das Geschäftsmodell als das "bessere Constellation Software", aber überwiegt das die extremen Risiken? Eine Übernahmefabrik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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