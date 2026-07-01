Bern (ots) -Mit der zweiten Staffel des Podcast "Ade merci, Schweiz" baut Swissinfo sein Audioangebot weiter aus. Podcasts ermöglichen es dem internationalen Online-Dienst der SRG SSR, komplexe Themen differenziert und nah an den Lebensrealitäten seines Publikums zu erzählen. So erreicht Swissinfo im Rahmen seines Auslandmandats auch an der Schweiz interessierte Zielgruppen, die klassische Nachrichtenformate zunehmend seltener nutzen.Podcasts haben sich weltweit als eigenständiges journalistisches Format etabliert. Für Swissinfo ergänzen sie die Berichterstattung in Text und Video und leisten einen Beitrag zum publizistischen Auftrag, Schweizer Themen für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie das internationale Publikum verständlich und entlang ihrer Bedürfnisse und Nutzungsgewohnheiten auszurichten. Genau darin liegt der Mehrwert für den Schweizer Service-public: Die Schweiz wird nicht nur dort gelesen, wo man sich für sie interessiert, sondern sie wird auch gehört."Podcasts geben Menschen Zeit, Zusammenhänge zu verstehen und unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen. Gerade für ein internationales Publikum schafft das Raum für Themen, die über die tägliche Nachrichtenlage hinausreichen", so Jo Fahy, Leiterin Multimedia bei Swissinfo.Internationale Perspektiven im AudioformatDie internationale Ausrichtung von Swissinfo prägt auch das Audioangebot. Swissinfo-Podcasts werden mehrsprachig entwickelt und ordnen Schweizer Themen im globalen Kontext ein. Damit erweitert Swissinfo sein publizistisches Angebot um ein Format, das weltweit an Bedeutung gewinnt und insbesondere jüngere Zielgruppen anspricht."Besonders in den englisch-, spanisch- und portugiesischsprachigen Märkten erreichen sie Millionen von Hörerinnen und Hörern und bieten internationalen Medienhäusern wie Swissinfo die Möglichkeit, internationale Zielgruppen mit vertiefendem Journalismus zu erreichen. So schätzt man für Brasilien die Anzahl der Podcast-Interessierten auf 32 Millionen, in Spanien haben zwischen den Jahren 2024 und 2025 mehr als 15 Millionen Menschen mindestens einen Podcast gehört, das entspricht einem Wachstum von 4.5% im Vergleich zum Vorjahr ", so Jo Fahy weiter.Mit der am 25. Juni 2026 gestarteten zweiten Staffel von "Ade merci, Schweiz" setzt Swissinfo diesen Ansatz fort. Der Podcast greift Fragen auf, die viele Schweizerinnen und Schweizer im Ausland beschäftigen, und verbindet persönliche Erfahrungen mit journalistischer Einordnung und Expertinnen- und Expertenwissen."Der Podcast 'Ade merci, Schweiz' ist bewusst eine zweisprachige Produktion. Der Podcast richtet sich primär an die 5. Schweiz und an Personen in der Schweiz, die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern", so die Podcast-Hosts Camille Kündig, Emilie Ridard und Claire Micallef, zur zweiten, am 25. Juni 2026 lancierten Staffel.Streamen kann man die Podcasts von Swissinfo via der kostenlosen App SWIplus (https://www.swissinfo.ch/ger/in-eigener-sache/die-swiplus-app-ihre-verbindung-zur-schweiz/45070394) oder allen gängigen Plattformen wie Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/ade-merci-schweiz-auswandern-und-leben-im-ausland/id1854332377), Spotify (https://open.spotify.com/show/3YvxytSQF62vCzRZSEyfda)oder Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLLxfAUC2ed3RHWvpcTer454XUPiyQAV2G). Die internationalen Swissinfo-Podcasts werden in Deutsch, Französisch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch produziert.Links- Swissinfo: Das sind unsere Podcasts (https://www.swissinfo.ch/ger/podcasts/)- "Ade merci, Schweiz", der Podcast über das Auswandern und Leben im Ausland (https://www.swissinfo.ch/ger/ade-merci-schweiz-der-neue-podcast-von-swissinfo/)- About SWI: Wir machen Podcast (https://www.swissinfo.ch/ger/inside-swi/wir-machen-podcast/91534273)Pressekontakt:Jo FahyHead of Distribution & Formats, Audiencejo.fahy@swissinfo.ch, +41 58 136 28 09Selina HaefelinFachverantwortliche Unternehmenskommunikationselina.haefelin@swissinfo.ch, +41 58 136 27 58Original-Content von: SWI swissinfo.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001296/100941078