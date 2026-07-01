Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials leicht gestutzt. Von 235 auf 230 € senkte der Analyst Ben Rada Martin seine Zielvorgabe, das Votum "Buy" behielt er dabei unverändert bei. Eine kleine Korrektur also, kein Kurswechsel. Feinschliff vor den Quartalszahlen Der Hintergrund ist überschaubar. Vor den Quartalsergebnissen, die Heidelberg Materials am 30. Juli vorlegen wird, hat Rada Martin seine Modellschätzungen noch einmal angepasst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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