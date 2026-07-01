© Foto: Paul Sancya - APToyota setzt auf KI, um 45.000 Fachbegriffe auf 5.000 zu senken, Abläufe zu straffen und Entwicklung sowie Produktion zu beschleunigen.Toyota Motor führt ein System mit künstlicher Intelligenz ein, um die Terminologie für Fahrzeugspezifikationen in seinen Planungs-, Produktions- und Vertriebsabteilungen zu vereinheitlichen, berichtete Nikkei am Mittwoch. Das Unternehmen verwendet derzeit 45.000 Fachbegriffe, die einen umfangreichen Übersetzungsaufwand zwischen den Abteilungen erfordern. Das neue System soll diese Begriffe bis 2028 auf etwa 5.000 reduzieren und so die Zwischenschritte um rund 30 Prozent verringern und die Produktion beschleunigen, heißt es in dem Bericht. Toyota will damit …
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