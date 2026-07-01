Die Aixtron-Aktie hat nach ihrer massiven Rallye eine verdiente Verschnaufpause eingelegt. In der vorangegangenen Analyse rückte bereits der Zielbereich um 57 € in den Fokus, der anschließend sogar überschritten wurde. Nach dem Anstieg bis 62,66 € läuft nun die Konsolidierung - und genau diese könnte für geduldige Anleger wieder interessant werden. Rallye braucht eine Pause Nach einem Kursanstieg von mehr als +550% seit dem Tief vom April 2025 war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de