BÖRSE HEUTE: Rotation an der Wall Street - Dow Jones legt zu, während der KI-Sektor Verluste verzeichnet

Die Börse heute präsentiert sich mit einem gemischten Bild. Während an der Wall Street eine deutliche Sektorrotation zu beobachten ist und Kapital verstärkt in Industrie- und Standardwerte fließt, geraten Technologie- und KI-Aktien nach den jüngsten Rekordständen unter Druck. Besonders die Aussagen rund um die Cloud-Strategie von Meta Platforms sorgen für neue Diskussionen über die zukünftige Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Im Fokus der Börse aktuell stehen zudem neue Konjunkturdaten aus den USA, die Geldpolitik der Federal Reserve sowie die Entwicklung an den Rohstoff- und Kryptomärkten. Anleger müssen sich damit auf ein Marktumfeld einstellen, das von einer zunehmenden Differenzierung zwischen einzelnen Branchen geprägt ist.

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