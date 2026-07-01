Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich Cross-Border eine Vereinbarung mit Fever geschlossen hat, einer weltweit führenden Plattform für die Suche nach Live-Unterhaltungsangeboten und den Ticketverkauf, die sich auf immersive Erlebnisse, Konzerte bei Kerzenschein und interaktive Pop-up-Veranstaltungen spezialisiert hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corpay zum exklusiven und offiziellen globalen Devisenpartner (FX-Partner) von Fever.

Durch diese Partnerschaft können die weltweiten Niederlassungen von Fever in Nordamerika, Mexiko, Großbritannien, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum die innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border nutzen, um die aus dem täglichen Geschäftsbetrieb resultierenden Wechselkursrisiken zu steuern.

"Fever steht für die Zukunft der globalen Live-Entertainment- und Event-Ticketing-Technologie, und wir fühlen uns geehrt, zu ihrem exklusiven und offiziellen FX-Partner ernannt worden zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Diese Partnerschaft stärkt unsere Position als führender Anbieter von Lösungen für Unternehmenszahlungen und Währungsrisikomanagement in der Live-Entertainment-Branche und erweitert gleichzeitig unser globales Partnerschaftsprogramm auf den Bereich des Event-Ticketing. Wir freuen uns darauf, Fever bei der weiteren Ausweitung seiner globalen Aktivitäten zu unterstützen."

"Angesichts unserer Aktivitäten in mehr als 50 Ländern ist ein effektives Devisenmanagement entscheidend für das weitere Wachstum von Fever. Corpay bringt das Fachwissen und die Größe mit, die wir benötigen, um unsere Devisengeschäfte zu optimieren, während wir global expandieren und weiterhin Millionen von Menschen mit unvergesslichen Live-Erlebnissen auf der ganzen Welt verbinden", sagte Raúl Lara, Chief Financial Officer bei Fever.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.corpay.com.

Über Fever

Fever ist die weltweit führende Technologieplattform für Kultur und Live-Unterhaltung und hat im vergangenen Jahr über 100 Millionen Menschen dazu inspiriert, die besten Erlebnisse in über 40 Ländern zu entdecken. Mit dem Ziel, den Zugang zu Kultur und Unterhaltung im realen Leben zu demokratisieren, inspiriert Fever seine Nutzer dazu, einzigartige Erlebnisse und Veranstaltungen zu genießen von immersiven Ausstellungen und Sportveranstaltungen bis hin zu interaktiven Theateraufführungen, Konzerten und Festivals und unterstützt seine Partner gleichzeitig mit Daten und Technologie dabei, weltweit neue Erlebnisse zu entwickeln und auszubauen.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border-Sparte von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260630718915/de/

Contacts:

Corpay-Kontakt:

Brad Loder

Chief Marketing Officer

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com



Fever-Kontakt:

Francis Chevalier

Director, Partnerships

Fever

+1 (514) 717-7589

francis.chevalier@feverup.com