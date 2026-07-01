Die US-Indizes sind am Mittwoch mit deutlichen Unterschieden aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones konnte im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch markieren, schloss allerdings dennoch mit einem leichten Minus von 0,03 Prozent bei 52.305,24 Punkten. Deutliche schwäche zeigten hingegen Aktien aus dem Tech-Sektor.Der markbreite S&P 500 verlor 0,22 Prozent auf 7.483,23 Punkte, während der Nasdaq 100 mit minus 1,54 Prozent auf 29.809,13 Punkte einen deutlichen Verlust hinnehmen musste.Unter den Tech-Titeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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