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Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA haben in den letzten Tagen ihre Bestände aufgestockt, während die Netzwerknutzung auf ein Tief von 45 Tagen fiel. Warum kaufen die größten Adressen ausgerechnet dann, wenn die Cardano Prognose einen Coin zeigt, der 95 Prozent unter seinem Allzeithoch liegt? Am 23. Juni ging das lang erwartete Leios-Testnet live, ein Skalierungs-Upgrade, auf das die Gemeinschaft jahrelang gewartet hat. Trotzdem notiert ADA weiter bei rund 0,14 Dollar, und die Marktkapitalisierung ist auf etwa 5,4 Milliarden Dollar gesunken. Dieser Artikel ordnet ein, was die Cardano Prognose nach diesem Upgrade wirklich aussagt und warum die Wale trotz schwacher Kursentwicklung weiter einsammeln.

Cardano Prognose zwischen Walkäufen und dem Start des Leios-Testnets

Cardano wird aktuell bei rund 0,14 Dollar gehandelt und liegt damit 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar aus dem September 2021 laut CoinGecko. In der vergangenen Woche fiel der Kurs um rund 8 Prozent, obwohl das Netzwerk ein wichtiges Upgrade durchlaufen hat. Große Adressen mit 10 bis 100 Millionen ADA bauten ihre Bestände aus, während Privatanleger sich zurückzogen und die Marktkapitalisierung auf den 21. Rang zurückfiel.

Das Leios Musashi Dojo Testnet, das am 23. Juni startete, soll den Durchsatz von rund 10 auf bis zu 500 Transaktionen pro Sekunde anheben. Der RSI steht bei etwa 24 im überverkauften Bereich, und der Fear-and-Greed-Index liegt bei 18 im Bereich extremer Angst. Changelly erwartet für Dezember 2026 einen durchschnittlichen ADA-Kurs von etwa 0,236 Dollar laut Changelly, während CoinCodex das Kursziel kurzfristig unter 0,30 Dollar begrenzt.

Ein Anstieg von 0,14 auf 0,30 Dollar entspräche einem Plus von rund 107 Prozent, solide für einen großen Coin, aber weit entfernt von dem, was ein Vorverkauf vor seiner ersten Notierung anpeilt. Die Cardano Prognose der großen Plattformen begrenzt das Aufwärtspotenzial auf eine Verdopplung oder Verdreifachung. Die Wale kaufen zwar bei historischen Tiefs, doch die Obergrenze bleibt niedrig, was den Blick auf ein Projekt lenkt, dessen Werkzeuge in jedem Marktzyklus gefragt sind.

Pepeto und die Handelsplattform die dieser Markt gerade braucht

Während die meisten Berichte zur Cardano Prognose einen Token verfolgen, der seit drei Jahren fällt, baut Pepeto die Handelsplattform, die dieser Markt gerade jetzt braucht. Ob Halter Token über verschiedene Ketten bewegen oder neue Käufer zum ersten Mal in Meme-Coins einsteigen, die Nachfrage nach kostenfreien Handelswerkzeugen bleibt über jeden Zyklus hinweg konstant.

Pepeto funktioniert in Aufwärtsphasen und in Abschwüngen, weil PepetoSwap und die kettenübergreifende Brücke jedem Trader dienen, der den Markt berührt. Diese konstante Nachfrage gibt dem Token einen stabilen Boden und einen Spielraum nach oben, der das übertrifft, was große Coins von den aktuellen Kursen aus bieten können. Die Pepeto Plattform zeigt, warum während extremer Angst am Markt über 10 Millionen Dollar in diesen Vorverkauf geflossen sind.

PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab und senkt so die Kosten, die auf anderen Börsen die Rendite aufzehren, sodass mehr von jeder Position im Wallet bleibt. Die kettenübergreifende Brücke bewegt Token ohne Kosten zwischen Netzwerken, sodass Kapital dorthin fließen kann, wo die Gelegenheit liegt, ohne unterwegs an Wert zu verlieren. Der Mitgründer baute den ursprünglichen Pepe-Coin, und ein früherer Binance-Experte leitet das Entwicklerteam hinter einer Plattform, die SolidProof von oben bis unten geprüft hat.

Der Vorverkaufspreis von 0,0000001871 Dollar entspricht dem Einstieg, den die frühesten Wallets vor Monaten gesichert haben. Für die Rendite gilt die näher rückende Binance-Notierung unter Analysten als das entscheidende Ereignis. Jeder Tag, den der Vorverkauf geöffnet bleibt, ist eine weitere Gelegenheit, vor dem Notierungspreis einzusteigen, der dann an die Stelle der bisherigen Cardano Prognose treten könnte.

Fazit zur Cardano Prognose und den Aussichten für ADA

Die Cardano Prognose zeigt einen Token, bei dem Wale nach einem echten Skalierungs-Upgrade zu historischen Tiefs kaufen, doch die Rendite bleibt auf das begrenzt, was ADA in einem Notierungsereignis liefern kann. Pepeto vereint Meme-Energie des Pepe-Mitgründers, eine aktive Börse, von SolidProof geprüfte Verträge und eine näher rückende Binance-Notierung. Diese Kombination taucht nur einmal pro Zyklus auf, und die Wallets, die bereits investiert haben, handelten, weil sie die Notierung als entscheidendes Ereignis sehen. Genau dort fließt das Kapital, solange dieser Einstieg noch besteht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen und starten Sie den Vorverkaufs-Einstieg, bevor die Notierung dieses Fenster schließt.

Häufige Fragen

Was sagt die Cardano Prognose für 2026?

Die Cardano-Prognose von Changelly zielt für Dezember 2026 auf einen durchschnittlichen ADA-Kurs von etwa 0,236 Dollar, während CoinCodex das kurzfristige Aufwärtspotenzial unter 0,30 Dollar begrenzt.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als Cardano im aktuellen Umfeld?

Auf der offiziellen Pepeto-Website zeigt sich ein Vorverkauf, der vom Pepe-Mitgründer getragen wird und eine näher rückende Binance-Notierung anpeilt, mit Renditezielen, die der ADA-Ausblick nicht erreichen kann.