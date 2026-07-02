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Die weltgrößte Kryptobörse hat ab dem 1. Juli 2026 keinen Zugang mehr zum europäischen Markt. Binance konnte die MiCA-Lizenz nicht rechtzeitig erhalten und musste den EU-Dienst für neue Aufträge, Einzahlungen und Registrierungen einstellen. Die Prognose für den Token steht damit unter erhöhtem Druck, weil der Token eng an den Erfolg der Plattform gekoppelt ist. BNB fiel auf rund 565 Dollar und notiert damit 58 Prozent unter dem Allzeithoch von 1.375 Dollar. Der RSI liegt bei 27,60 und signalisiert den überverkauften Bereich. Von mehr als 3.000 Kryptofirmen in Europa haben nur rund 210 die vollständige MiCA-Zulassung erhalten. Coinbase, Kraken und OKX gehören zu den lizenzierten Börsen, die jetzt einen klaren Wettbewerbsvorteil besitzen. Dieser Artikel untersucht die aktuelle BNB Prognose und zeigt, wohin Kapital fließt, wenn die größte Börse der Welt pausiert. Die Antwort liegt nicht nur bei den großen Coins.

BNB Prognose nach der MiCA-Frist: Was der EU-Ausschluss bedeutet

Binance hat seine MiCA-Lizenzanwendung in Griechenland am 24. Juni zurückgezogen, nachdem Berichte nahelegten, dass die griechische Aufsichtsbehörde die Anwendung ablehnen würde. Der Rückzug erfolgte nur sechs Tage vor der harten Frist am 30. Juni, ab der jede Kryptofirma eine MiCA-Lizenz benötigt, um in der EU tätig zu sein. Laut CoinDesk plant Binance nun eine erneute Anwendung in Frankreich und erwartet eine Genehmigung in den kommenden Monaten.

Die Aussichten leiden unter der Tatsache, dass Binance die einzige große Börse ist, die die Frist verpasst hat. Laut Euronews erhielten nur etwa 210 Anbieter die vollständige MiCA-Zulassung, ein Durchsatz von weniger als 7 Prozent. Das Problem war nicht die Dokumentation, sondern die Vorgeschichte der Börse, darunter eine Geldstrafe von über 4 Milliarden Dollar in den USA und die strafrechtliche Verurteilung des Mitgründers Changpeng Zhao. Die weitere Entwicklung hängt nun davon ab, wie schnell Binance eine Lizenz in einem anderen Mitgliedstaat erhält.

Für Nutzer in Frankreich, Italien, Spanien und Polen bedeutet die Aussetzung, dass keine neuen Aufträge, Einzahlungen oder Registrierungen mehr möglich sind. Binance betont, dass Guthaben sicher und jederzeit abrufbar bleiben. Die BNB Prognose für das restliche Jahr zeigt laut Changelly einen Durchschnittskurs zwischen 618 und 648 Dollar für Juli, doch der aktuelle Preis liegt deutlich darunter. Während die Unsicherheit die BNB Prognose belastet, suchen Anleger nach Projekten, die unabhängig von einer einzelnen Börse funktionieren und in genau diesem Umfeld Kapitalzuflüsse verzeichnen.

Pepeto baut ein Handelsnetzwerk auf, das nicht von einer Börsenlizenz abhängt

Die MiCA-Krise zeigt, wie abhängig Anleger von zentralisierten Börsen sind. Wenn eine einzige Lizenzentscheidung den Zugang zu Millionen von Nutzern abschneidet, wird der Wert dezentraler Handelsplattformen sichtbar. Genau hier positioniert sich ein Presale-Projekt, das bereits vor dem Listing eine vollständige Handelsinfrastruktur aufgebaut hat und Kapital anzieht, während die BNB Prognose unter regulatorischem Druck steht.

Pepeto ist eine vollständige Handelsplattform, die Presale-Kapital in funktionierende Handelswerkzeuge für jeden Halter umwandelt, der vor dem Listing einsteigt. Durch gebührenfreie Tauschgeschäfte und kettenübergreifende Transfers ist die Plattform zu einem zentralen Bestandteil geworden, wie über 80.000 Wallets ihre Positionen während dieser Korrektur schützen. Eine Reihe integrierter Tools, die alle bereits live und aktiv sind, übernehmen separate Aufgaben und arbeiten gleichzeitig als vollständige Handelsplattform zusammen.

Wenn ein Halter Token über PepetoSwap bewegt, transportiert die Bridge den Wert über Blockchains hinweg ohne Kosten und der Handel wird abgeschlossen, ohne dass eine einzige Gebühr die Position reduziert. Jeder, der über Pepeto handelt, behält nach jedem Tausch mehr Kapital, und dieser Vorteil ist der Grund, warum der Presale über 10 Millionen Dollar angezogen hat, während eine Korrektur die meisten kleineren Projekte zerstörte. Die gesamte Plattform wurde von SolidProof einer gründlichen Sicherheitsprüfung unterzogen, bei der sämtliche Verträge einzeln auditiert und vor dem Start des Presales verifiziert wurden.

Der Presale-Preis liegt bei nur 0,0000001871 Dollar und eröffnet damit eine Differenz zwischen Einstieg und Listing, die BNB bei 565 Dollar nicht bieten kann. Analysten erwarten, dass der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins zusammen mit einem bestätigten Binance-Listing Renditen ermöglichen könnte, die weit über das hinausgehen, was die aktuelle BNB Prognose in Aussicht stellt. Eine kleine Position heute könnte sich in die Art von Rendite verwandeln, für die ein Warten auf eine BNB-Erholung auf 600 Dollar Jahre brauchen würde.

Fazit zur BNB Prognose und den Alternativen in der MiCA-Krise

Die BNB Prognose hat sich nach dem MiCA-Schock verschlechtert, doch die größten Renditen dieses Zyklus werden nicht von einem Coin bei 565 Dollar kommen. Jeder Bullenmarkt in der Kryptogeschichte begann auf die gleiche Weise: Wallets, die während extremer Angst geladen wurden, waren die Konten, die bei der Erholung feierten. Über 10 Millionen Dollar, die während dieser Korrektur in Pepeto geflossen sind, entsprechen genau diesem Muster. Auf der Pepeto-Website kommt täglich neues Kapital an, und wenn das Binance-Listing feststeht, verschwindet der Presale-Preis dauerhaft. Die Wallets, die 2017, 2020 und 2024 Vermögen aufgebaut haben, waren nie klüger als alle anderen. Sie sind eingestiegen, als das Fenster offen war.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was bedeutet der MiCA-Ausschluss für die BNB Prognose?

Binance hat ab dem 1. Juli 2026 keinen Zugang mehr zum EU-Markt, weil die MiCA-Lizenz nicht rechtzeitig erteilt wurde. Die BNB Prognose steht unter Druck, weil der Token direkt an den Erfolg von Binance gekoppelt ist. Der RSI liegt im überverkauften Bereich bei 27,60, und Changelly sieht den Durchschnittskurs für Juli zwischen 618 und 648 Dollar.

Warum fließt Kapital in Pepeto während der BNB-Korrektur?

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während extreme Angst den Kryptomarkt dominierte, weil das Projekt ein dezentrales Handelsnetzwerk bietet, das nicht von einer Börsenlizenz abhängt. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden Anleger einen Presale-Einstieg mit einem bevorstehenden Binance-Listing, der nach dem Listing dauerhaft geschlossen wird.