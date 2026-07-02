Vaduz (ots) -Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sinken die Wasserstände in denFliessgewässern weiter. Da in den kommenden Tagen keine ausreichenden Niederschläge zu erwarten sind und der heutige Regen nicht ausreicht, um die Situation nachhaltig zu entspannen, hat das Amt für Umwelt zusätzliche Einschränkungen bei der Wasserentnahme zur Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen beschlossen. Davon betroffen sind Gewässer, die insbesondere von Niederschlägen abhängig sind. Bei diesen Gewässern ist die Wasserführung nochmals deutlich zurückgegangen und in flachen Streckenabschnitten hat sich die Fliessgeschwindigkeit stark reduziert. Dadurch steigen auch die Wassertemperaturen an, was insbesondere für Fische ein zusätzlicher Stressfaktor bedeutet.Aus nachfolgenden Fliessgewässern sind neu keine Wasserentnahmen mehr zulässig:- Esche inkl. sämtlicher Zuflüsse- Scheidgraba inkl. sämtlicher Zuflüsse- Spiersbach inkl. Zuflüsse bis Mündung MöhlibachBereits bestehende Sperrungen gelten für:- Oberaubach / Kappelebach- Schmettakanal bis Einmündung SpiersbachEs ist davon auszugehen, dass auch bei weiteren Gewässern, insbesondere bei den kleineren, der Pegelstand unter den Vorgaben gemäss Merkblatt "Wasserentnahmen aus Fliessgewässern" (www.llv.li) liegt. Entsprechend ist auch bei all diesen Gewässern keine Wasserentnahme erlaubt.Das Amt für Umwelt beurteilt die Situation fortlaufend und wird bei Bedarf entsprechend informieren.Pressekontakt:Amt für UmweltElija Kind, Abteilung UmweltschutzT +423 236 75 94elija.kind@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941091