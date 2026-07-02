Am Donnerstag verliert die Nordex-Aktie etwas an Boden. Nach dem deutlichen Rücksetzer im Mai zeigt der Trend mittlerweile dennoch wieder nach oben. Mit neuen Auftragsmeldungen untermauert der Turbinenbauer, dass es operativ weiter gut läuft. Nun wurden neue Orders auf dem deutschen Heimatmarkt an Land gezogen.Die beiden Unternehmen Enova und BMR Energy Solutions haben bei Nordex insgesamt 30 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 197 Megawatt erhalten. Die Projekte verteilen sich auf mehrere Bundesländer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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