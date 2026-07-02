Die Bundesregierung zieht Enteignungsplänen in deutschen Metropolen den Stecker. Verstaatlichungen von Wohnungsunternehmen durch Landesgesetze sollen per Bundesgesetz ausgeschlossen werden. Damit wird ein Punkt abgeräumt, der den Markt und damit auch die Aktien von Vonovia und Co. belastet hatte.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Bundesregierung will Enteignungen von Wohnungsunternehmen per Bundesgesetz ausschließen.• Hintergrund sind Initiativen in deutschen Metropolen, insbesondere in Berlin.• Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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