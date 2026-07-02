Die AbbVie-Aktie hat den Wegfall des einstigen Blockbusters Humira deutlich besser verkraftet als viele Anleger erwartet hatten. Mit der milliardenschweren Übernahme von Apogee Therapeutics will der Pharmakonzern nun auch die Weichen für das Wachstum nach dem kommenden Patentablauf von Skyrizi stellen. Erfolgreicher Generationswechsel in der Immunologie Nach dem Patentablauf von Humira galt AbbVie lange als Kandidat für sinkende Umsätze. Tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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