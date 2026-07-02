Brenntag hat nach der Vorlage von Vorab-Gewinnschätzungen für das zweite Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Dies war möglich, weil der Chemikalienhändler von April bis Juni gute Geschäfte machen konnte, die über den eigenen Erwartungen lagen. Allerdings tritt die Brenntag-Aktie (A1DAHH) trotzdem nur auf der Stelle. Letztendlich kam es überraschend: Schon am 22. Juni nannte Brenntag erwartete Gewinnzahlen für das zweite Quartal 2026. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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