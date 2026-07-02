DJ MARKT USA/Wenig verändert - US-Arbeitsmarkt gibt Richtung vor

Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni dürfte am letzten Handelstag der Woche an der Wall Street die Richtung vorgeben. Am Freitag findet wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli kein Handel statt. Am US-Anleihemarkt gibt es am Donnerstag nur eine verkürzte Sitzung. Es wird eine Stellenzunahme von 115.000 erwartet, nach 172.000 neuen Stellen im Vormonat. Die Arbeitslosenquote wird dagegen unverändert bei 4,3 Prozent prognostiziert. Die Daten könnten Auswirkungen auf die weitere geldpolitische Richtung der US-Notenbank haben, heißt es.

Die ebenfalls anstehenden wöchentlichen Erstanträge und der Auftragseingang für den Mai dürften dagegen klar in den Hintergrund treten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell unverändert.

Leichte Abgaben verzeichnen die Chip-Werte. Hier verweisen Teilnehmer auf die schwachen Vorgaben aus Asien, wo es für den technologielastigen Kospi in Seoul um 7,9 Prozent nach unten ging. Belastend wirken nun die Pläne von Meta Platforms zum Aufbau eines Cloud-Geschäfts mit dem Ziel, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen. Dies könnte möglicherweise die Chip-Nachfrage reduzieren, heißt es. Die Aktien von Nvidia verlieren 0,6 Prozent und Intel geben um 0,7 Prozent nach.

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesabgaben aus, für Brent geht es um weitere 1,5 Prozent auf 70,52 Dollar nach unten. Ein Sprecher des katarischen Außenministeriums erklärte in einem Beitrag auf X, dass katarische und pakistanische Vermittler in Doha getrennte Treffen mit US-amerikanischen und iranischen Unterhändlern abgeschlossen hätten und dabei positive Fortschritte bei Fragen im Zusammenhang mit dem Memorandum of Understanding erzielt worden seien. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck stehen, da sich das Angebot weiter normalisiert und geopolitische Risikoprämien abgebaut werden, auch wenn Rückschläge bei den Verhandlungen oder erneute Sicherheitsvorfälle weiterhin zu Phasen erhöhter Volatilität führen könnten", sagt Soojin Kim von MUFG.

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July 02, 2026 05:57 ET (09:57 GMT)

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