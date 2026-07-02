Discovery Silver Corp. erhält grünes Licht für seinen neuen Namen an der Toronto Stock Exchange. Ab dem 3. Juli 2026 werden die Aktien des Unternehmens weiterhin unter dem Kürzel DSV gehandelt, jedoch offiziell unter dem aktualisierten Firmennamen "Discovery Mining Ltd.".
Die Umbenennung wurde bereits am 22. Juni 2026 von den Aktionären beschlossen und anschließend durch die Einreichung der entsprechenden Änderungsdokumente sowie die Ausstellung eines Zertifikats gemäß dem Ontario Business Corporations Act bestätigt.
Mit der Namensänderung verfolgt Discovery das Ziel, seine operative Ausrichtung und geografische Verankerung klarer widerzuspiegeln. Für Anleger und Aktionäre ergeben sich daraus keine praktischen Änderungen: Handel, Zertifikate und DRS-Dokumente bleiben gültig, ein Austausch ist nicht erforderlich.
Discovery Mining Ltd. positioniert sich als wachsendes Edelmetallunternehmen mit Fokus auf Gold, Silber und kritische Mineralien. Das Unternehmen verfügt über bedeutende Projekte wie das vollständig im Besitz befindliche Cordero-Silberprojekt in Mexiko sowie den Porcupine-Komplex in Ontario, der Discovery seit 2025 zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten gemacht hat. Die jüngste Übernahme der Kidd Operations im Juni 2026 erweitert die Landposition, stärkt die Infrastruktur und unterstützt das Ziel, die jährliche Goldproduktion deutlich zu steigern.
© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de
Die Umbenennung wurde bereits am 22. Juni 2026 von den Aktionären beschlossen und anschließend durch die Einreichung der entsprechenden Änderungsdokumente sowie die Ausstellung eines Zertifikats gemäß dem Ontario Business Corporations Act bestätigt.
Mit der Namensänderung verfolgt Discovery das Ziel, seine operative Ausrichtung und geografische Verankerung klarer widerzuspiegeln. Für Anleger und Aktionäre ergeben sich daraus keine praktischen Änderungen: Handel, Zertifikate und DRS-Dokumente bleiben gültig, ein Austausch ist nicht erforderlich.
Discovery Mining Ltd. positioniert sich als wachsendes Edelmetallunternehmen mit Fokus auf Gold, Silber und kritische Mineralien. Das Unternehmen verfügt über bedeutende Projekte wie das vollständig im Besitz befindliche Cordero-Silberprojekt in Mexiko sowie den Porcupine-Komplex in Ontario, der Discovery seit 2025 zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten gemacht hat. Die jüngste Übernahme der Kidd Operations im Juni 2026 erweitert die Landposition, stärkt die Infrastruktur und unterstützt das Ziel, die jährliche Goldproduktion deutlich zu steigern.
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