Erfurt (ots) -Ob magische Meerjungfrauen, spannende Pferdeabenteuer oder große Sportereignisse: KiKA von ARD und ZDF begleitet Kinder und Familien mit einem abwechslungsreichen Angebot durch die Sommermonate. Die Inhalte sind auf kika.de, kikaninchen.de, in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App sowie im TV zu sehen - ergänzt um Bastelanleitungen, Spiele, Votings und vieles mehr. Ausgewählte Formate stehen mit Untertiteln, Audiodeskription und in Gebärdensprache zur Verfügung.Highlights von "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" bis "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026"Zum Start in die Sommerzeit zeigt KiKA zahlreiche Filme und Serien voller Abenteuer, Freundschaft und echtem Feriengefühl. Vorschulkinder entdecken mit "Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA) montags bis freitags um 8:05 Uhr fantasievolle Unterwasserwelten. Für Grundschüler*innen sorgen Serien wie "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" um 15:00 Uhr, "H2O - Abenteuer Meerjungfrau" ab 20. Juli 2026 um 10:45 Uhr und "Mako - Einfach Meerjungfrau" (alle ZDF) ab 11. August 2026 um 15:00 Uhr für Abenteuer rund ums Meer.Ab 4. Juli 2026 sorgt die Premiere der zweiten Staffel von "Surviving Summer" (ZDF) täglich um 20:10 Uhr für sommerliche Stimmung. Passend dazu erzählen ab 6. Juli 2026 auch "Der kleine Nick und die Ferien" (SWR) täglich um 17:50 Uhr sowie "Campsite" (WDR), montags bis freitags um 13:50 Uhr von spannenden Ferien- und Urlaubserlebnissen. Ebenfalls ab 6. Juli 2026 zeigt "Mia and me - Abenteuer in Centopia" (ZDF) täglich um 15:50 Uhr eine magische Welt voller Freundschaft und fantastischer Wesen.Ab 11. August 2026 ergänzt "Lenas Ranch" (hr) das Ferienprogramm. Täglich um 15:50 Uhr erleben die Zuschauer*innen gemeinsam mit Lena und ihren Freund*innen den Alltag auf einer Pferderanch. Mit "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026" (SWR) wartet ab 31. August 2026 um 13:45 Uhr außerdem ein sommerlicher Ferienabschluss voller Wasserspiele und Wettkämpfe.Abgerundet wird der Sommerspaß durch unverzichtbare Klassiker wie "Die Biene Maja" und "Heidi" (beide ZDF) sowie erfolgreiche Neustarts wie "Dino Mates - Ferien bei Madame Freudenreich" oder "Goat Girl" (beide KiKA). Formate wie "Die Sendung mit der Maus" (WDR), "PUR+" (ZDF) und "Triff..." (KiKA/WDR/hr) versorgen Kinder auch in den Ferien mit viel Wissen.Großer Sportsommer mit Fußball-WM und Radsport-EventsGemeinsam mit ARD und ZDF begleitet KiKA auch die großen Sportevents des Sommers. Zur Fußball-WM der Männer bis 19. Juli 2026 gibt es Tageszusammenfassungen, Highlights und besondere Angebote rund um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch Radsport-Fans kommen mit täglichen Online-Zusammenfassungen zur Tour de France und der Tour de France Femmes auf ihre Kosten.Online-Inhalte zum Rätseln und MitmachenViele Inhalte des Sommerangebots sind auf kika.de, kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/sommer/sommerferien-102), in der KiKA-App und in der Kikaninchen-App verfügbar und werden durch weitere Filme und Serien ergänzt. Dazu zählen auch die beliebten "Ostwind"-Filme (hr), "Bibi und Tina" (ZDF), vergangene Staffeln von "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele" (SWR) und viele mehr. Mit der "KiKA zum Mitnehmen"-Bündelung können zudem ausgewählte Inhalte heruntergeladen und unterwegs offline angeschaut werden.Zusätzlich lädt ein Gewinnspiel auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/kikaninchen-schnipselwelt/mach-mit/gewinnspiel-mit-alvaro-soler-102) und in der Kikaninchen-App bis 31. Juli 2026 zum Mitmachen ein: Gemeinsam mit Sänger Álvaro Soler geht Kikaninchen auf musikalische Busfahrt. Wer erkennt, in welcher Sprache gesungen wird, kann eines von fünf großen KiKAninchen-Fanpaketen gewinnen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6306960