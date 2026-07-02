Die oberirdischen Halden von Camden weisen außergewöhnliche Gehalte von bis zu 23 % THM auf - mehr als achtmal höher als der Durchschnitt des Projekts Titan. Dies versetzt IperionX in die Lage, die strategische Versorgung des US-Verteidigungssektors und des Hochtechnologiesektors mit Titan, Zirkon und schweren Seltenen Erden zu beschleunigen

Highlights der Investition

- Transformative Integration von Vermögenswerten und strategische Größenordnung: IperionX hat die Übernahme der Assets in Bezug auf kritische Mineralien, schwere Seltene Erden und Infrastruktur von Camden erfolgreich abgeschlossen. Diese Übernahme, die hohe Synergien mit dem angrenzenden Projekt Titan in Tennessee bietet, konsolidiert und erweitert den Landbesitz von IperionX in der wichtigen Mineralienprovinz Big Sandy erheblich.

- Außerordentlich hochgradige oberirdische Halden: Durch den jahrzehntelangen Abbau von hochreinem Quarzsand wurden die Anteile an kritischen Schwermineralien bereits effektiv vorverarbeitet. Dadurch sind oberirdische Halden an kritischen Mineralien mit außerordentlich hohem Gehalt entstanden, die sich über eine Fläche von etwa 70 Acres erstrecken und in einzigartiger Weise mit Titan, Zirkon und hochwertigen Seltenerdmineralien angereichert sind.

- Außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse der Halden (bis zu 10-fache Steigerung): Zufallsproben aus den oberirdischen Halden ergaben einen herausragenden Gesamtgehalt an Schwermineralien (THM) von bis zu 21,5 %. Frühere Massenproben von jeweils 1 Tonne ergaben THM-Gehalte von 9,9 % und 23,0 % - eine außergewöhnliche 5- bis 10-fache Steigerung im Vergleich zum durchschnittlichen Gehalt der Mineralressource von Titan.

- Beschleunigter "Stockpile-First"-Ansatz: Der Zugang zu vorverarbeiteten kritischen Mineralien an der Oberfläche liefert wichtige 'Ausgangsrohstoffe', die das Potenzial bieten, die Kapitalintensität zu verringern und die Abbau- und Verarbeitungskosten zu senken.

- Vorteil des großflächig vorab abgetragenen Gebiets Lower McNairy: Im Rahmen früherer Quarzsand-Abbaumaßnahmen auf dem Camden-Gelände wurden etwa 180 Acres Abraum erfolgreich "vorab abgetragen", was einen schnellen Zugang zur Mineralisierung im Gebiet Lower McNairy bei einer Abraumquote nahe Null ermöglicht - die Bohrungen von Titan haben in der Vergangenheit nachgewiesen, dass dieses Gebiet den höchsten Gehalt und die reichhaltigste Zusammensetzung an hochwertigen schweren Seltenen Erden, Titan und Zirkonmineralien aufweist.

- Schlüsselfertige Infrastruktur senkt potenziell die Investitionskosten: Das erworbene Gelände verfügt über eine etablierte industrielle Infrastruktur mit aktiver Netzstromversorgung, Wasser- und Erdgasanschlüssen sowie einem Anschluss an das Schwerlast-Schienennetz. Dies bietet das Potenzial, die Risiken im Zusammenhang mit den Entwicklungszeitplänen erheblich zu verringern und die Investitionskosten zu senken, die derzeit in der Kapitalkostenaufstellung der Titan-DFS enthalten sind.

- Aufwärtspotenzial bei schweren Seltenen Erden: Die Mineralisierung bei der Formation McNairy ist nachweislich reich an Monazit und Xenotim - kritische Mineralien mit Gehalten an schweren Seltenen Erden, die typischerweise reich an Dysprosium (Dy), Terbium (Tb) und Yttrium (Y) sind - und für hochentwickelte US-Industriezweige von entscheidender Bedeutung sind.

- Integration von Mineralien zu Metallen: Camden-Titan ist eine potenzielle kurzfristige Bezugsquelle für vorgelagerte, in den USA gewonnene kritische Mineralien, während die nachgelagerten Mineral- und Titan-Technologien von IperionX sowie die Titan-Produktionsplattform in Virginia den Weg zu fertigen US-amerikanischen Titanmetallprodukten ebnen.

- Strategische Finanzierungskooperation: IperionX wird mit Interessengruppen der US-Regierung, nachgelagerten Verarbeitern und strategischen Kunden zusammenarbeiten, sobald weitere technische und wirtschaftliche Daten vorliegen.

- Technisch-wirtschaftliche Roadmap für Camden-Titan bis 2026: IperionX treibt derzeit ein beschleunigtes Arbeitsprogramm voran, dessen Schwerpunkte auf der Sonic-Bohrung in Halden, modernen metallurgischen Testarbeiten und der Optimierung der Infrastruktur liegen, wobei eine integrierte technisch-wirtschaftliche Studie für Camden-Titan bis Ende 2026 angestrebt wird.

Der CEO von IperionX, Taso Arima, sagte:

"Die strategische Bedeutung von Camden ist nun klar: Es bietet IperionX eine schlüsselfertige Plattform in unmittelbarer Nähe zu Titan mit Mineralrechten, extrem hochgradigen Halden, etablierter Infrastruktur und dem Potenzial, die Versorgung mit Seltenen Erden und kritischen Mineralien aus den USA zu beschleunigen.

Das herausragendste Merkmal von Camden ist, dass die Wertschöpfung bereits an der Oberfläche mit außergewöhnlichen Gehalten beginnt. Diese Halden wurden bereits im Rahmen historischer Quarzsandbetriebe abgebaut, transportiert und vorverarbeitet, wodurch hochgradige Ausgangsmaterialien entstanden sind, die Titan, Zirkon und seltenerdhaltige Mineralien wie Monazit und Xenotim enthalten.

Camden bietet zudem direkten Zugang zu rund 180 Acres bereits abgetragener mineralisierter Gebiete im Bereich Lower McNairy, was die Skalierbarkeit der Entwicklung der Camden-Titan-Plattform weiter verbessern könnte. Dies eröffnet IperionX die Chance auf einen schnelleren Entwicklungsweg mit geringerer Kapitalintensität und niedrigeren Opex-Kosten.

Die Vereinigten Staaten investieren in die Verarbeitung von Seltenen Erden, in die Metallisierung, in die Legierungsherstellung und in die Magnetherstellung. Doch die Kapazitäten in der nachgelagerten Industrie erfordern eine sichere Versorgung mit Mineralien aus dem vorgelagerten Bereich. Camden-Titan positioniert sich nun als einzigartige Chance im vorgelagerten Bereich für strategisch wichtige Titan-, Zirkon- und seltenerdhaltige Mineralprodukte, die sicher aus den Vereinigten Staaten bezogen werden.

Camden ersetzt Titan nicht, sondern stärkt es. Gemeinsam haben Camden und Titan das Potenzial, die langfristige inländische Versorgung mit Titan, Zirkon und Rohstoffen aus schweren Seltenen Erden - insbesondere Dysprosium, Terbium und Yttrium - für Märkte zu beschleunigen, die für die nationale Sicherheit, die moderne Fertigung, die Elektrifizierung, die Luft- und Raumfahrt sowie Hochleistungsmagnettechnologien von zentraler Bedeutung sind."

2. Juli 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme der Assets von Camden in den Bereichen kritische Mineralien, Eigentumsrechte und Infrastruktur bekannt zu geben, die sich in unmittelbarer Nähe des Projekts Titan für kritische Mineralien und innerhalb der Provinz Big Sandy für kritische Mineralien in Tennessee befinden.

Größerer Umfang + beschleunigte Kommerzialisierung

Die Übernahme von Camden vereint vier wertsteigernde Faktoren, die in einem US-amerikanischen Entwicklungsprojekt für kritische Mineralien selten gemeinsam vorkommen:

- Größe: Die angrenzenden Mineralsandvorkommen vergrößern den Umfang des kombinierten Projekts Camden-Titan.

- Extrem hochgradige Halden: Vorab abgebaute und vorverarbeitete Halden mit kritischen Mineralien auf einer Fläche von etwa 70 Acres an der Oberfläche.

- Vorab abgetragene Mineralisierung: Zugang zur reichhaltigen Formation Lower McNairy auf einer Fläche von etwa 180 Acres mit nahezu null Überdeckung.

- Etablierte, schlüsselfertige Infrastruktur: Einsatzbereite Industrie-Assets, Versorgungsnetze und Schieneninfrastruktur.

Camdens historischer Quarzsandbetrieb hat diese Chance geschaffen. Jahrzehntelang wurde der Betrieb auf die Produktion von hochreinem Quarzsand optimiert. Die kommerziellen Aufbereitungskreisläufe waren nicht darauf ausgelegt, Titan, Zirkon oder seltenerdhaltige Mineralien zurückzugewinnen; stattdessen wurden diese schwereren Mineralkomponenten vom Quarzsand-Produktstrom abgetrennt und in oberirdischen Halden gelagert.

IperionX hat sich nun diese Halden gesichert, zusammen mit den umliegenden Schürfrechten, den bereits abgetragenen Bereichen von Lower McNairy sowie der bestehenden industriellen Infrastruktur. Dadurch wird ein historischer blinder Fleck in der Aufbereitung zu einem potenziellen strategischen Katalysator: oberirdische Halden mit kritischen Mineralien, die als frühzeitiges, hochgradiges Ausgangsmaterial für die Camden-Titan-Plattform für kritische Mineralien in Distriktgröße bewertet werden können.

Die strategische Chance liegt auf der Hand: Titan bringt eine Mineralisierung in Distriktgröße mit; Camden bringt hochgradige oberirdische Halden, eine etablierte Infrastruktur und einen potenziellen Entwicklungsweg mit, bei dem zunächst die extrem hochgradigen Halden erschlossen werden.

Erschließung der extrem hochgradigen oberirdischen Halden von Camden

Im Jahr 2020 wurden zwei 1-Tonnen-Massenproben aus diesen vorverarbeiteten oberirdischen Halden entnommen, die außergewöhnliche Gehalte von 9,9 % und 23,0 % THM ergaben, wobei historische Bohrungen darauf hindeuten, dass sich die Mineralhalden bis in eine Tiefe von etwa 12 Metern erstrecken, bevor sie auf die Formation Lower McNairy treffen. Nachfolgende Zufallsproben im Rahmen der Exploration im Jahr 2025 ergaben durchweg extrem hohe Gehalte von ~20 % THM. Im Vergleich zur Ressourcenschätzung des Projekts Titan von 431 Mt bei 2,2 % THM stellt dieses Material eine herausragende 5- bis 10-fache Gehaltssteigerung dar.

Abbildung 1: Anschauliches Beispiel für die potenziellen Vorteile, die sich aus hochgradigen Ausgangsmaterialien bei der Mineralgewinnung und -verarbeitung ergeben.

In der Praxis kann ein höhergradiges Ausgangsmaterial potenziell bedeuten, dass weniger Material transportiert und aufbereitet werden muss, um eine bestimmte Menge an Schwermineralkonzentrat zu produzieren. Dies kann für die Anlagengröße, die Kapitalintensität, die Betriebskosten und die Zeit bis zur ersten Produktlieferung von Bedeutung sein, vorbehaltlich der Ressourcendefinition, der metallurgischen Ausbeuten, der Produktqualität und der Kundenqualifikation.

Dieser Gehaltsvorteil hat zudem erhebliche Auswirkungen auf den In-situ-Anteil der schwer-seltenerdhaltigen Mineralien Monazit und Xenotim, die in Mineralsandlagerstätten oft in sehr geringen Konzentrationen vorkommen. Die Vorkonzentrierung und Lagerung dieser Mineralien im Rahmen historischer Quarzsandabbau-Betriebe bietet das Potenzial für Seltenerdgehalte, die über denen liegen, die in kommerziellen Betrieben bei Erschließungsprojekten weltweit zu finden sind. Beispielsweise weisen die Zufallsproben mit einem Gehalt von 19 % oder mehr einen durchschnittlichen in situ-Gehalt an Monazit + Xenotim von etwa 1.100 ppm auf (zusammen mit durchschnittlichen in situ-Gehalten an Rutil und Zirkon von 2,1 % bzw. 1,1 %).

IperionX wird die Bohrkampagne in Camden beschleunigen, um das gelagerte Material zu quantifizieren und eine Mineralressourcenschätzung für diese Materialklasse zu erstellen.

Vorteil des vorab abgetragenen Geländes in Camden: Unmittelbarer Zugang zur hochgradigen Mineralisierung in Lower McNairy

Durch den historischen Bergbau in Camden wurde die Deckschicht auf einer Fläche von etwa 180 Acres effektiv abgetragen ("vorab abgetragen"), wodurch die hochgradige Mineralisierungsformation Lower McNairy direkt freigelegt wurde. Sie ist bekanntermaßen reich an Schwermineralien, einschließlich Seltener Erden. Auf dem Projekt Titan macht diese Formation etwa 70 % der in der gesamten Mineralressourcenschätzung enthaltenen Mineralien aus, wobei die Gehalte an Rutil, Ilmenit und Zirkon etwa doppelt so hoch sind wie auf Upper McNairy und die Gehalte an Seltenen Erden etwa zehnmal so hoch wie auf Upper McNairy.

Der erhebliche Umfang der Vorab-Abtragung ermöglicht eine schnelle Erschließung der Formation Lower McNairy, ohne dass erhebliche Kosten für die Vorab-Abtragung des Abraums sowie für den Transport und die Sortierung des damit verbundenen Materials anfallen.

IperionX beabsichtigt, in den kommenden Monaten in Camden eine Bohrkampagne zu starten, um das bereits vorab abgetragene Material zu quantifizieren, mit dem Ziel, eine Mineralressourcenschätzung für diese Materialklasse zu erstellen.

Abbildung 2: Abbaugebiete in Camden (oben links), wobei die ausgedehnte, bereits abgetragene und freigelegte Formation Lower McNairy hervorgehoben ist, die mit der regionalen stratigraphischen Säule (rechts) übereinstimmt.

Abbildung 3: Der Erwerb von Camden im Zusammenhang mit dem Projekt Titan Critical Minerals.

Link zur vollständigen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03106783-6A1332140&v=undefined

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

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Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Befestigungselemente, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

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