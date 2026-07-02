© Foto: Michael Kappeler/dpaApple plant trotz Speicherkrise fünf neue iPhones, darunter 10 Millionen Faltmodelle. Der Konzern setzt auf Premiumgeräte und Marktmacht.Apple plant die Einführung von fünf neuen iPhone-Modellen, um trotz eines Speichermangels, der die Preise für die Verbraucher in die Höhe treibt, Marktanteile zu gewinnen, berichtete Nikkei Asia am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Zu den Plänen gehören laut Bericht rund 10 Millionen faltbare iPhones in diesem Jahr, gegenüber einer vorherigen Prognose von 7 bis 8 Millionen, sowie insgesamt 80 Millionen neue Modelle des iPhone Pro und iPhone Pro Max für das zweite Halbjahr 2026. Apple hat die Zulieferer über Pläne …
Enthaltene Werte: US0378331005,US7960502018Den vollständigen Artikel lesen
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