Die wichtigsten US-Indizes sind am Donnerstag mit großen Unterschieden aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 ging mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 7.483,25 Punkten aus dem Handel. Noch übler erwischte es den Tech-Index Nasdaq 100, der 1,61 Prozent auf 29.329,21 Punkte verlor.• Gespaltene US-Börsen: S&P 500 und Nasdaq 100 verloren, während der Dow Jones ein neues Allzeithoch und den höchsten Wochenschlusskurs aller Zeiten markierte - gestützt vom schwachen Arbeitsmarktbericht.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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