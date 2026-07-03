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Die Ethereum Foundation hat rund 20 Prozent ihrer Stellen gestrichen und ihr Budget deutlich gekürzt. Zugleich hat ETH erstmals in seiner Geschichte drei Quartale in Folge im Minus geschlossen. Diese Ethereum News wirken auf den ersten Blick wie ein klares Warnsignal. Doch warum bauen große Wallets ihre Bestände gerade jetzt weiter aus? ETH notiert nahe 1.570 Dollar und liegt damit rund 67 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2025. Der Angst-und-Gier-Index steht bei etwa 12 und damit tief in der extremen Angst. Aus den Ether-Fonds flossen zuletzt über mehrere Handelstage Gelder ab, ohne einen einzigen grünen Tag in der Woche. Dieser Artikel ordnet die Lage mit frischen Daten ein und zeigt, was die Zahlen wirklich bedeuten. Und er beleuchtet, warum ein Vorverkauf laut Analysten Chancen bietet, die ein reifer Wert bei diesem Kurs kaum noch schafft.

Ethereum News, erstmals drei rote Quartale bei fallenden Kursen

Die Ethereum News rund um den Juli beginnen mit einem Rekord, den kein Halter wollte. ETH schloss das vierte Quartal 2025 mit einem Minus von rund 28 Prozent, das erste Quartal 2026 mit rund 29 Prozent und das zweite Quartal 2026 mit rund 25 Prozent. Das ist der erste Lauf von drei roten Quartalen in Folge, seit die Daten bis 2016 zurückreichen. Der Kurs notiert nahe 1.570 Dollar und damit rund 67 Prozent unter dem Rekordhoch. Gleichzeitig hat die Ethereum Foundation rund 20 Prozent ihrer Stellen abgebaut und das Budget stark gekürzt.

Nach Daten von BeInCrypto bestätigte der Analyst Ted Pillows die drei roten Quartale anhand von Zahlen von CoinGlass. Aus den Ether-Fonds flossen nach Angaben von Cryptopolitan über mehrere Handelstage hinweg Gelder ab, ohne einen einzigen grünen Tag in der Woche. Der RSI im Tageschart liegt nahe 29 und damit im überverkauften Bereich. Trotz der schwachen Nachrichten sind große Wallets zwischen 1.000 und 10.000 ETH spürbar gewachsen. Das deutet darauf hin, dass erfahrene Adressen die Schwäche zum Einsammeln nutzen. Historisch drehte ETH nach zwei roten Quartalen oft nach oben, etwa mit einem Plus von 24 Prozent im dritten Quartal 2022.

Für eine Erholung muss ETH die Zone zwischen 1.500 und 1.708 Dollar behaupten. Ein Bruch unter 1.500 Dollar öffnet den Weg bis in den Bereich um 1.450 Dollar. Ob sich das Muster der Erholung wiederholt, hängt von den Zuflüssen der Institute im dritten Quartal ab. Die Lage zeigt damit ein geteiltes Bild aus Angst an der Oberfläche und ruhiger Nachfrage darunter. Und genau in diesem geteilten Bild fragen sich die schnellsten Wallets, wo aus einem kleinen Einsatz heute etwas werden kann, das ein Wert bei 1.570 Dollar kaum noch schafft.

Pepeto, das Fenster zwischen Angst und Börsenstart

Der Rutsch über drei Quartale zeigt, was passiert, wenn selbst die stärksten Token Jahre an Gewinnen abgeben. Das Kapital, das genau in dieser Phase in Vorverkäufe fließt, zeigt jedoch, wo sich Überzeugung wirklich bildet. Pepeto steht im Zentrum dieses Flusses, denn über 10 Millionen Dollar sind in diesen Vorverkauf geflossen, während die meisten Altcoins an Boden verloren.

Der volle Bestand von 420 Billionen Token trägt einen Vorverkaufspreis von 0,0000001871 Dollar, der in dem Moment verschwindet, in dem der nahende Börsenstart erfolgt. Pepeto betreibt eine eigene Börse, die dafür gebaut ist, Werte über verschiedene Ketten zu bewegen, ohne sie aufzuzehren. Die chainübergreifende Brücke überträgt Token ohne Kosten zwischen Netzwerken. So bleiben Positionen erhalten, statt bei jedem Wechsel zwischen Ketten an Größe zu verlieren. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Handel abgeschlossen wird. Er markiert versteckte Fallen, damit Käufer ihr Geld schützen, statt es Bedrohungen zu überlassen, die ältere Börsen übersehen.

Die Sicherheit stammt daher, dass SolidProof sämtliche Smart Contracts hinter der Börse vollständig geprüft hat, ein Niveau, das die meisten Vorverkäufe nie erreichen. Solche Nachrichten bringen Angst, doch gerade in der Angst stocken die klügsten Wallets ihre Bestände auf. Über 10 Millionen Dollar, die in dieser Zeit hineinfließen, zeigen, dass diese Wallets vom Börsenstart eine Wende zu Renditen erwarten. Ein früherer Binance-Spezialist im Entwicklungsteam steuert zugleich jeden Schritt der Vorbereitung auf den Börsenstart.

Analysten trauen dem heutigen Einstieg ein erhebliches Vervielfachungspotenzial zu, weil der Erfinder hinter Pepeto den ursprünglichen Pepe-Coin bereits ohne ein einziges Produkt von null auf 11 Milliarden Dollar brachte. Eine Börse mit Brücke, Risiko-Scanner und geprüften Verträgen sollte logischerweise weiter reichen als ein leeres Kürzel. Für aufmerksame Anleger ist genau dieser Unterschied der Kern der aktuellen Marktlage.

Fazit, was dieser Zyklus der Ethereum News wirklich bietet

Die aktuelle Ethereum News trägt die Geschichte von Halterjahren und Wal-Käufen, doch eine Erholung aus 1.570 Dollar braucht einen vollen Marktwechsel. Der letzte Zyklus machte aus frühen Einstiegen große Gewinne, und das Verpassen dieser Momente ist die Reue, die manche bis heute begleitet. Pepeto mit einem nahenden Börsenstart ist die klarste zweite Chance dieses Zyklus, weil derselbe Mitgründer, ein stärkeres Produktpaket und eine Prüfung durch SolidProof ein tieferes Fundament schaffen. Wer heute im Vorverkauf einsteigt, stellt sich auf die Seite, die beim Handelsstart Renditen einsammelt. Ob diese Nachrichten den Einstieg vertreiben, könnte über die verpasste Chance des Jahres entscheiden. Diese Abwägung muss am Ende jeder Anleger für sich selbst treffen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen zur aktuellen Ethereum News

Was ist die größte Ethereum News im Juli 2026?

Der erste Lauf von drei roten Quartalen in Folge prägt den Monat, begleitet von einem Stellenabbau bei der Ethereum Foundation und anhaltenden Abflüssen aus den Ether-Fonds. Gleichzeitig deutet das Wachstum großer Wallets darauf hin, dass erfahrene Adressen die Schwäche zum Einsammeln nutzen.

Wie wirkt sich diese Nachrichtenlage auf Käufer im Vorverkauf aus?

Die Angst rund um den ETH-Rückgang treibt Kapital in Vorverkäufe, und auf der offiziellen Pepeto-Website sind über 10 Millionen Dollar an Zuflüssen bestätigt. Gerade in solchen Phasen suchen frühe Käufer nach einem Einstieg mit klarer Perspektive.