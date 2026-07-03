DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen von Rekordständen etwas zurück

DOW JONES--DIe europäischen Aktienmärkte kommen bis Freitagmittag von den Tageshochs zurück. Zuvor wurden allerdings neue Allzeithochs markiert. Auch ohne die Unterstützung der Wall Street, die zum Wochenschluss wegen des vorgezogenen Unabhängigkeits-Feiertages geschlossen bleibt, hält damit das Aufwärtsmomentum an. Das Sentiment wird weiter gestützt durch das am Vortag präsentierte Reformpaket der Bundesregierung. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 25.682 Punkte zu, das Rekordhoch liegt nun bei 25.810 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steigt ebenfalls um 0,4 Prozent auf 6.384 Punkte und hat bei 6.405 Punkten ebenfalls neue Höchststände markiert.

Mit dem schwächeren US-Arbeitsmarkt am Vortag wurden die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas zurückgeschraubt, was den Goldpreis beflügelt, das Edelmetall notiert am Mittag bei 4.180 Dollar und damit 1,4 Prozent höher. Der Euro handelt bei 1,1451 Dollar. Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent stagniert knapp unter der Marke von 72 Dollar.

Die Wiedereröffnung der Straße von Hormus hat das Risiko eines vollständigen Lieferausfalls von verflüssigtem Erdgas (LNG) auf dem Weltmarkt verringert. Die LNG-Schifffahrtsströme erholten sich jedoch viel langsamer als bei Rohöl, was die Exportkapazitäten voraussichtlich bis weit in das dritte Quartal hinein einschränken werde, sagt Daniel Hynes, Senior Commodity Strategist bei ANZ.

Die Mitteilung von Rheinmetall (-1,6%) zu den "möglichen Auswirkungen des Baustopps von sechs F126-Fregatten" auf den Umsatz überrasche nicht, heißt es im Handel. Vielmehr hatte die Aktie bereits vor Tagen auf die originäre Meldung stark reagiert. Die Analysten von JP Morgan haben die Gewinnschätzungen für Rheinmetall gesenkt und nennen drei Gründe: Erstens vollzögen sich Veränderungen in der Verteidigungstechnologie weitaus schneller als erwartet. Zweitens lasse sich die Bundesregierung bei der Auftragsvergabe mehr Zeit als gedacht; und drittens nehmen die Analysten eine vorsichtigere Haltung bezüglich der Umsetzungsrisiken und Margen ein. Als Reaktion auf die niedrigeren Gewinnschätzungen haben sie das Kursziel für Dezember 2027 um 10 Prozent auf 1.350 Euro gesenkt.

Gea legen nach einer Hochstufung der RBC auf "Outperform" um 2,0 Prozent zu. Die Analysten verweisen auf die Historie einer Cash-Conversion von nahezu 100 Prozent, einer exzellenten Kapitalallokation und einer treuen Kundenbasis. Gea notiere trotz der starken Kursentwicklung in jüngster Zeit mit einem Abschlag von rund 10 Prozent gegenüber den direkten Wettbewerbern und mit einem Minus von 17 Prozent gegenüber den Werten des europäischen Sektors.

Die europäischen Technologiewerte legen nach dem Abverkauf der vergangenen Tage eine Erholungsbewegung hin. Die guten Vorgaben von Samsung und SK Hynix aus Südkorea geben dabei die Richtung vor. Während einige Analysten hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Hyperscaler-Gewinne vorsichtig bleiben, sind die Erwartungen an die US-Zinserhöhungen gesunken und haben die Risikobereitschaft gefördert. Der europäische Sektorindex notiert 1,5 Prozent im Plus.

L'Oreal kann ein starkes zweites Quartal erwarten, dürfte danach aber mit schwierigeren Trends konfrontiert werden, so die Analysten von JP Morgan. Der Kosmetikkonzern dürfte für den Zeitraum von April bis Juni ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von rund 5 Prozent im Jahresvergleich ausweisen und damit die gute Dynamik der ersten Monate des Jahres fortsetzen. Dennoch könnte sich das Wachstum dann verlangsamen, da schwierigere Vergleichswerte zum Tragen kämen und die Nachfrage nach Kosmetika, Hautpflege und Make-up in wichtigen Märkten in Nordamerika und Europa nachzulassen beginne, so die Analysten. Die Aktie fällt um 3,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.383,63 +0,4 23,16 6.360,47 10,2 Stoxx-50 5.450,26 +0,1 3,86 5.446,40 10,8 DAX 25.682,30 +0,4 101,42 25.580,88 4,9 MDAX 32.867,45 +1,0 322,59 27.039,42 7,3 TecDAX 3.887,78 0,0 0,04 3.091,28 7,3 SDAX 18.397,75 +0,9 168,58 13.062,07 7,1 FTSE 10.614,40 -0,4 -38,47 10.652,87 6,9 CAC 8.472,95 -0,0 -1,91 8.474,86 4,0 SMI 14.324,23 -0,2 -28,75 14.352,98 8,0 ATX 6.552,76 +0,9 55,62 6.497,14 23,0 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04 EUR/USD 1,1451 +0,2 0,0021 1,1430 1,1446 EUR/JPY 184,45 +0,2 0,2800 184,17 184,1900 EUR/CHF 0,9195 +0,1 0,0010 0,9185 0,9181 EUR/GBP 0,857 +0,1 0,0006 0,8564 0,8565 USD/JPY 161,07 -0,0 -0,0200 161,09 160,9000 GBP/USD 1,3359 +0,1 0,0013 1,3346 1,3358 USD/CNY 6,7811 -0,1 -0,0075 6,7886 6,7886 USD/CNH 6,7838 -0,1 -0,0040 6,7878 6,7856 AUS/USD 0,6939 +0,3 0,0018 0,6921 0,6928 Bitcoin/USD 61.941,13 +0,7 407,74 61.533,39 61.511,80 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 68,57 -0,2 -0,12 68,69 Brent/ICE 71,94 +0,2 0,14 71,80 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.179,59 +1,4 56,79 4.122,80 Silber 62,37 +2,2 1,36 61,01 Platin 1.654,42 +2,4 38,17 1.616,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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July 03, 2026 07:19 ET (11:19 GMT)

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