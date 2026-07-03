Die Bundesstraße verläuft parallel zur S36 durch das Murtal. Nach wenigen Kurven stehen wir vor dem Firmensitz der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG. Am Ende des Geländes ragt das vor einem Jahr eröffnete Werk Hinterberg 3 in die Höhe. Die neue Produktionsstätte ergänzt jene in Malaysia und China und stellt in geopolitisch zunehmend unsicheren Zeiten im Herzen Europas jene IC-Substrate her, die für moderne KI-Rechenzentren unverzichtbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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