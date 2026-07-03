© Foto: Kobe Li - picture alliance / Nexpher via ZUMA Press WireAlibaba untersagt Mitarbeitern die Nutzung von Claude Code. Auslöser sind Vorwürfe zu Nutzeridentifikation und ein schwelender KI-Konflikt mit Anthropic.Alibaba hat seinen Mitarbeitern die Nutzung von Claude Code für berufliche Zwecke untersagt. Das berichtet eine mit der Anweisung vertraute Person gegenüber Reuters. Der chinesische Technologiekonzern reagiert damit auf Diskussionen um Funktionen der Software, die dabei helfen könnten, Nutzer mit Bezug zu China zu identifizieren. Mitarbeiter sollen auf Alibabas eigene Lösung wechseln Claude Code ist der KI-gestützte Programmierassistent des US-Unternehmens Anthropic. Trotz bestehender Zugangsbeschränkungen von Anthropic für Nutzer und …
Enthaltene Werte: US01609W1027,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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