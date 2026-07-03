Cardano News: ADA stürzt 38 Prozent, doch Wale kaufen den Crash

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Cardano verlor im Juni 38 Prozent und erlebte damit seinen schwächsten Monat seit dem Jahr 2018 überhaupt. Trotzdem stockten große Wallets ihren Anteil an ADA weiter auf und kauften genau in den Crash hinein. Die Cardano News der vergangenen Tage zeigen einen klaren Widerspruch zwischen Panik im Handel und ruhiger Nachfrage großer Halter. Der Kurs erholte sich zuletzt und kletterte um rund 8 Prozent zurück über die wichtige Marke von 15 Cent. Zu den wichtigsten Cardano News zählt, dass große Wallets einen Anteil erreichten, der so hoch liegt wie seit Monaten nicht. Gleichzeitig steht mit dem van Rossem Hard Fork ein wichtiges Netzwerk Upgrade unmittelbar bevor. Kaufen die Wale eine echte Bodenbildung oder nur eine kurze technische Erholung? Die Cardano News liefern dazu gleich mehrere frische Signale, die wir hier einordnen. Danach schauen wir, wohin Kapital fließt, wenn eine große Kryptowährung über Wochen nach einem Boden sucht.

Cardano News: ADA erholt sich nach dem schwächsten Monat seit 2018

ADA legte am ersten Juli rund 4 Prozent zu und holte sich die Marke von 15 Cent zurück, wie das Portal TheCryptoBasic unter Berufung auf On Chain Daten berichtet. Es war der erste grüne Tag nach einem Monat, in dem der Kurs stärker fiel als bei fast allen anderen großen Token. Große Wallets zwischen 10 und 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil im Juni spürbar. Laut KuCoin fielen die täglichen Transaktionen zugleich auf den tiefsten Stand seit 45 Tagen. Die Cardano News zeigen also weiter kaufende Wale, während die tatsächliche Nutzung im Netzwerk deutlich zurückgeht.

Der Kurs von ADA liegt bei rund 16 Cent und damit etwa 95 Prozent unter dem Allzeithoch von gut 3 Dollar. Die Marktkapitalisierung bewegt sich im Bereich mehrerer Milliarden Dollar und hält ADA weiterhin unter den fünfzehn größten Coins des Marktes. Der viel beachtete RSI signalisiert weiterhin klar überverkaufte Bedingungen nahe der Bodenzone. Eine Unterstützung hält nahe 14 Cent, während der nächste Widerstand bei rund 16 Cent wartet. Der wichtige van Rossem Hard Fork könnte im Juli an mehreren möglichen Terminen aktiviert werden. Ab dem neunten August kommt ADA für ein mögliches Spot ETF Verfahren infrage.

Analysten sehen im Basisfall eine Spanne von rund 24 bis 30 Cent für den laufenden Monat Juli, sofern der Hard Fork ohne Probleme gelingt. Selbst ein Sprung auf 30 Cent bedeutet aus dem aktuellen Niveau nur eine Verdopplung über Monate. Die Cardano News zeigen damit ein Netzwerk, das an seiner Grundlage arbeitet, während der Kurs zäh bleibt. Aus einer Basis in Milliardenhöhe liefert selbst eine kräftige Erholung nur ein Vielfaches, kein Vielhundertfaches. Vor dem Hintergrund dieser Cardano News schauen viele Anleger auf Einstiege, bei denen ein einzelnes Listing den Ausschlag geben kann.

Pepeto verwandelt die ADA Erholung in einen Startpunkt

Cardano setzt auf akademische Prüfungen und langsame Upgrades, was Stabilität bringt, aber selten schnelle Kurssprünge. Im selben Marktumfeld zieht ein Vorverkauf jene Wallets an, die schneller wachsen wollen, als eine große Kryptowährung es kann.

ADA hat aus neun Jahren Forschung eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar aufgebaut. Pepeto baut dagegen einen Handelsknoten, an dem Kryptowerte zwischen Ketten wandern und jeder Vertrag geprüft wird, bevor ein Token zugelassen wird. Ein Risiko Scanner prüft jedes Projekt, bevor ein Käufer Kapital einsetzt, sodass fragwürdige Verträge auffallen, bevor Geld verloren geht. Die Brücke bewegt Token ohne Kosten zwischen Ethereum, der BNB Chain und Solana.

Ein früherer Binance Experte führt das Team und bringt das Wissen einer echten Börse in das Projekt ein. Jeder Vertrag wurde geprüft, bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss. Möglich wird das durch SolidProof, das den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben hat. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen zum Preis von 0,0000001871 Dollar hinein, während der Markt ringsum abstürzte. Diese Überzeugung mitten in der Angst wiegt schwerer als das, was Cardano bei seinem ICO im Jahr 2017 einsammelte.

Analysten sehen zwischen dem Vorverkaufspreis und dem erwarteten Listing ein erhebliches Vervielfachungspotenzial. Die aktuelle Stufe endet endgültig, sobald sie gefüllt ist, und öffnet danach zu einem Preis, der sich nicht zurückdrehen lässt. Der jetzt verfügbare Einstieg verschwindet, sobald diese Runde ausverkauft ist, und die restlichen Token werden bei Pepeto ausgewiesen. Frühe Halter bauen ihre Positionen weiter aus, während die ADA Anleger dem Kurs bei der Suche nach einem Boden zusehen. Wer den ursprünglichen Pepe Einstieg verpasst hat, findet hier die klarste zweite Chance mit besseren Produkten und einem nahenden Listing.

Fazit

Der Blick auf die Cardano News zeigt einen Kurs, der nach dem Crash noch immer nach einem Boden sucht. Pepeto verwandelt genau diese Phase für viele Anleger in einen möglichen Startpunkt. Pepeto bietet Börsenwerkzeuge von einem früheren Binance Experten und mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital. Die ADA Wale kauften den Junicrash, doch der Kurs liegt rund 95 Prozent unter dem Hoch und lässt wenig Raum für Renditen, die ein Leben verändern. Die aktuelle Stufe schließt endgültig, sobald sie gefüllt ist, und ihre Zahlen zeigen, was große Halter längst sehen. Ein Zögern könnte sich am Ende als die teuerste Entscheidung dieses Zyklus erweisen.

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FAQ

Was bedeutet der Kurssturz für ADA Halter laut den Cardano News?

ADA verlor im Juni 38 Prozent, doch große Wallets erhöhten ihren Anteil auf einen der höchsten Stände seit Monaten. Das deutet darauf hin, dass große Käufer vor dem van Rossem Hard Fork einen Boden erwarten. Der Kurs erholte sich zuletzt um rund 8 Prozent.

Welcher Vorverkauf zieht Kapital an, während sich ADA erholt?

Pepeto zieht Kapital an, mit mehr als 10 Millionen Dollar, einer Prüfung durch SolidProof und einem nahenden Listing. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden sich alle weiteren Details.