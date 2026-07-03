Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00BMT7GT62 Marex Group PLC 03.07.2026 BMG5T40M1XXX Marex Group PLC 06.07.2026 Tausch 1:1
US2312693094 Curis Inc. 03.07.2026 US2312694XXX Curis Inc. 06.07.2026 Tausch 20:1
US0554742090 SOLAI Ltd. 03.07.2026 US0554743XXX SOLAI Ltd. 06.07.2026 Tausch 7:1
KYG451391216 HiTek Global Inc. 03.07.2026 KYG451391XXX HiTek Global Inc. 06.07.2026 Tausch 25:1
US02462A1043 American Bitcoin Corp. 03.07.2026 US02462A2XXX American Bitcoin Corp. 06.07.2026 Tausch 15:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
GB00BMT7GT62 Marex Group PLC 03.07.2026 BMG5T40M1XXX Marex Group PLC 06.07.2026 Tausch 1:1
US2312693094 Curis Inc. 03.07.2026 US2312694XXX Curis Inc. 06.07.2026 Tausch 20:1
US0554742090 SOLAI Ltd. 03.07.2026 US0554743XXX SOLAI Ltd. 06.07.2026 Tausch 7:1
KYG451391216 HiTek Global Inc. 03.07.2026 KYG451391XXX HiTek Global Inc. 06.07.2026 Tausch 25:1
US02462A1043 American Bitcoin Corp. 03.07.2026 US02462A2XXX American Bitcoin Corp. 06.07.2026 Tausch 15:1
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