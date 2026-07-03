© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoMeta-Chef Mark Zuckerberg räumt interne Fehler ein. Die erhofften Fortschritte bei KI-Agenten bleiben aus, trotz milliardenschwerer Investitionen.Meta-Chef Mark Zuckerberg hat eingeräumt, dass die Entwicklung sogenannter KI-Agenten deutlich langsamer verläuft als vom Konzern erwartet. Das sagte er laut einer Reuters vorliegenden Aufzeichnung bei einer internen Mitarbeiterversammlung. Rückblickend habe sich die Entwicklung in den vergangenen vier Monaten nicht so beschleunigt, wie das Management angenommen habe. Die Hoffnungen, die Meta mit seiner neuen Organisationsstruktur verbunden habe, hätten sich bislang nicht erfüllt. KI-Agenten sind automatisierte Systeme, die Aufgaben eigenständig …
Enthaltene Werte: US30303M1027,WSOANTHROXXXDen vollständigen Artikel lesen
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