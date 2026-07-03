Beschluss
Ahlers AG, Herford
Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt
Auf Antrag der Gesellschaft wird die Zulassung der auf den Namen lautenden Stammaktien (ISIN: DE0005009740) zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BörsG widerrufen. Der Widerruf wird mit seiner Bekanntgabe wirksam.
Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.
Frankfurt am Main, 03.07.2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Ahlers AG, Herford
Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt
Auf Antrag der Gesellschaft wird die Zulassung der auf den Namen lautenden Stammaktien (ISIN: DE0005009740) zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BörsG widerrufen. Der Widerruf wird mit seiner Bekanntgabe wirksam.
Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.
Frankfurt am Main, 03.07.2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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