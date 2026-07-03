Vaduz (ots) -Beim Arbeitsmarkt Service Liechtenstein (AMS FL) waren Ende Juni 413 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verringerte sich damit von 2 % im Mai auf 1,9 % im Berichtsmonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat blieb die Arbeitslosenquote unverändert.JugendarbeitslosigkeitDie Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei 38 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 3 Personen. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 1,7 % (Vormonat 1,7 %). Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Quote um 0,1 Prozentpunkte.Weitere AltersklassenIn der Altersklasse von 25 - 49 Jahren verringerte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 10 Personen auf 213. Dies entspricht einer Quote von 1,9 % (Vormonat 2 %).In der Altersklasse 50plus verringerte sich Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 3 Personen auf 162. Dies entspricht einer Quote von 1,9 % (Vormonat 2 %).Personen im Zwischenverdienst88 Personen waren per Ende Juni im Zwischenverdienst tätig. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich diese Zahl um 7 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht dies einer Erhöhung um 12 Personen. Als Zwischenverdienst gilt jedes Einkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit, wodurch auch der Bezug von Arbeitslosentaggeldern ausgesetzt oder verringert wird.Dynamik der Zu- und Abgänge beim AMS FLDie Anzahl der Zugänge beim AMS FL im Berichtsmonat beträgt 64 Personen. Dies entspricht 3 Personen mehr als im Vormonat. Die Zahl der Abgänge belief sich auf 61 Personen und somit unverändert gegenüber dem Vormonat.Gemeldete offene StellenDie Zahl der beim AMS FL gemeldeten offenen Stellen liegt bei 717 Stellen gegenüber 772 im Vormonat.KurzarbeitIm Berichtsmonat hat 1 Betrieb Anspruch wegen wirtschaftlich bedingter Kurzarbeit.AMS FL bietet Service für Arbeitgeber und ArbeitssuchendeAls Partner der Wirtschaft bietet der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein AMS FL als Fachbereich des Amtes für Volkswirtschaft Information, Beratung und einen umfangreichen Personalservice an. Das AMS FL-Webportal (www.ams.li) enthält wertvolle Informationen für stellensuchende Personen und Unternehmen. Zusätzlich bietet das AMS FL für Stellensuchende und Arbeitgeber eine Jobbörse in Facebook an (www.facebook.com/AMSFL).Ansprechpartner für Arbeitgeber, die offene Stellen zu besetzen haben, sind die Personalberater/innen des AMS FL; Telefon 236 68 75 oder E-Mail an stellenmeldung@ams.li.Pressekontakt:Amt für VolkswirtschaftKatja Gey, AmtsleiterinT +423 236 68 80E-Mail: Katja.Gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941120