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Nike Aktie nach Absturz: Startet jetzt der Turnaround?

Nike zählt zu den bekanntesten Marken der Welt - doch an der Börse ist vom einstigen Glanz zuletzt wenig übrig geblieben. Nach Jahren des Wachstums, legendären Erfolgen mit Air Jordan und einer starken Position im globalen Sport- und Lifestylemarkt steht die Nike Aktie deutlich unter Druck. Schwächere Nachfrage, zunehmender Wettbewerb durch Adidas, On Holding, Hoka oder Lululemon sowie Herausforderungen im Großhandelsgeschäft haben den einstigen Wall-Street-Liebling ausgebremst. Gleichzeitig bleibt Nike mit seinem Swoosh, internationalen Top-Athleten, Fußballteams, digitalen Plattformen und einer enormen Markenbekanntheit ein Schwergewicht der Konsumbranche.

Jetzt richtet sich der Blick auf die entscheidende Frage: Ist der Kursrückgang bereits übertrieben - oder braucht der Turnaround deutlich mehr Zeit? Unter CEO Elliott Hill arbeitet Nike an einer Neuausrichtung des Konzerns, neuen Produktinnovationen, effizienteren Prozessen, digitaler Kundenbindung und dem gezielten Einsatz von KI. Die aktuellen Quartalszahlen, die Margenentwicklung und der Ausblick sollen zeigen, ob sich operativ bereits erste Fortschritte abzeichnen. Wir prüfen, ob die Nike Aktie nach dem Absturz eine Bodenbildung starten kann - oder ob Anleger trotz starker Marke weiter Geduld brauchen.

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