The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2026
ISIN Name
GB00BMT7GT62 MAREX GROUP DL-,000165
KYG451391216 HITEK GLOB. INC.A DL-,015
US02462A1043 AMERICAN BITCOIN CORP. A
US0554742090 SOLAI LTD. C.A SP.ADR 100
US2312693094 CURIS INC. DL -,01
XS2950589XXX ATOS GROUP 24/29 REGS
XS2950594XXX ATOS GROUP 24/29 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2026
ISIN Name
GB00BMT7GT62 MAREX GROUP DL-,000165
KYG451391216 HITEK GLOB. INC.A DL-,015
US02462A1043 AMERICAN BITCOIN CORP. A
US0554742090 SOLAI LTD. C.A SP.ADR 100
US2312693094 CURIS INC. DL -,01
XS2950589XXX ATOS GROUP 24/29 REGS
XS2950594XXX ATOS GROUP 24/29 REGS
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