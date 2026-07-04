Krypto News im Juli: Cardano-Hardfork steht bevor, während ADA-Wale trotz Exploit weiter kaufen

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Cardano hat in sieben Tagen 16 Prozent zugelegt und alle vergleichbaren Layer-1-Plattformen übertroffen, während ein Netzwerk-Upgrade auf Messers Schneide steht. Die Krypto News des Juli beginnen mit einer Hardfork, die zwischen dem 3. und 23. Juli aktiviert werden könnte. ADA notiert bei 0,16 Dollar, 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar, aber Whale-Wallets haben ihren Anteil in vier Tagen von 37,66 auf 38,13 Prozent erhöht. Der SecondFi-Exploit hat 2,4 Millionen Dollar aus 374 Adressen abgezogen, wobei EMURGO eine Rückerstattung innerhalb von zwei Wochen plant. Grayscale hat einen Cardano-ETF-Antrag namens GADA eingereicht, und das Prüfungsfenster öffnet sich am 9. August. Die täglichen Transaktionen fielen auf 17.400, ein Widerspruch zur Walakkumulation, der die Krypto News dieses Monats spannend macht. Inmitten dieser gemischten Signale gibt es eine Position, die nicht auf regulatorische Klarheit wartet.

Krypto News: Cardano-Hardfork, ETF-Antrag und Exploit-Rückerstattung im Juli 2026

Die van-Rossem-Hardfork durchläuft derzeit das Governance-System von Cardano und könnte laut Intersect an einem von mehreren möglichen Terminen zwischen dem 3. und 23. Juli aktiviert werden. Das Upgrade bringt verbesserte Smart-Contract-Funktionen und markiert den nächsten Schritt in Cardanos forschungsbasierten Entwicklungsprozess. Laut MEXC hat CME Group seit Februar 2026 ADA-Futures gehandelt, und damit wird Cardano ab dem 9. August für den optimierten ETF-Prüfprozess der SEC berechtigt.

Der SecondFi-Wallet-Exploit hat zwischen dem 21. und 23. Juni rund 16 Millionen ADA aus 374 Adressen abgezogen, was einem Wert von 2,4 Millionen Dollar entspricht. Laut KuCoin hat EMURGO einen Wiederherstellungspfad identifiziert und plant, die gestohlenen Mittel innerhalb von zwei Wochen zurückzugeben. Ein forensischer Bericht von Tibane Labs, einem Team unter Beteiligung des ehemaligen Mt.-Gox-CEOs Mark Karpeles, führt den Angriff auf eine nicht auditierte Drittanbieter-Signaturbibliothek zurück, die am 8. Juni EMURGOs auditierten Code ersetzte.

Die Krypto News rund um Cardano zeigen eine klare Diskrepanz: Wale kaufen, während die Netzwerknutzung sinkt. Santiment-Daten belegen, dass Großwallets ihren Anteil in vier Tagen um 0,47 Prozentpunkte erhöhten, während die täglichen Transaktionen auf 17.400 und die Smart-Contract-Transaktionen auf 4.250 fielen. Der Anteil der Transaktionen, die einen Smart Contract berührten, rutschte auf rund 24 Prozent ab, weit unter dem Bereich von 40 bis 45 Prozent Ende Mai. Changelly prognostiziert einen durchschnittlichen ADA-Kurs von 0,147 Dollar für Juli mit einem Spitzenwert bei 0,148 Dollar. Der Bärenfall sieht einen Rückgang auf 0,14 Dollar, wenn die Unterstützung nicht hält, während das Bullen-Szenario einen Test der 0,19-Dollar-Marke vorsieht. Das Ouroboros-Leios-Testnet, Cardanos nächstes großes Skalierungs-Upgrade mit einem Ziel von 1.000 Transaktionen pro Sekunde, hat im Juni die Testphase gestartet und könnte Ende 2026 auf dem Mainnet landen. Für Anleger, die nicht Monate auf die ETF-Entscheidung oder die Hardfork-Auswirkungen warten wollen, gibt es eine andere Position, die auf einen näheren Katalysator setzt.

Pepeto: Der Presale, der nicht auf Washington wartet

Die regulatorische Pause macht eines deutlich: Großkapitalisierungen bewegen sich erst, wenn Washington entscheidet, aber Presale-Eintritte warten nicht auf Genehmigungen, weil das Listing der Katalysator ist und das Listing bereits näher rückt. Pepeto befindet sich in genau diesem Fenster.

Der Architekt, der den originalen Pepe-Coin entworfen hat, hat dieses Projekt konzipiert, und ein Spezialist aus dem Inneren von Binance hat sich dem Team angeschlossen, um sicherzustellen, dass die Börsenwerkzeuge den Ansprüchen der weltgrößten Handelsplattform genügen. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Halter bei schnellen Marktbewegungen niemals Wert durch Transfers verlieren. PepetoSwap wickelt Trades ohne Kosten ab und hält jeden Dollar in den Positionen, anstatt ihn durch die Handelsgebühren abfließen zu lassen, die auf anderen Plattformen die Renditen stillschweigend schrumpfen lassen.

Das Risiko, das Wallets in vergangenen Abstürzen vernichtet hat, nämlich den Kauf eines betrügerischen Tokens, wird vor dem Eintritt behandelt, weil jeder Vertrag ein vollständiges SolidProof-Audit durchlaufen hat, bei dem die gesamte Codebasis vor der Öffnung des Presales geprüft und verifiziert wurde. Bei einem Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar wird der aktuelle Presale-Preis nach dem Binance-Listing nicht mehr existieren, und die Gesamtmenge von 420 Billionen Token gibt Pepeto die gleiche mathematische Ausgangslage, die der originale Pepe-Coin hatte, bevor er ohne Produkte eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar erreichte.

Pepeto hat bereits eine funktionierende Börse, und über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital bestätigen, dass erfahrene Wallets das Ergebnis bereits berechnet haben. Wer die große Chance des letzten Zyklus verpasst hat, blickt in den aktuellen Krypto News auf die klarste Möglichkeit, dieses Mal früh dabei zu sein. Das Listing rückt näher, und das Zeitfenster für den Eintritt bleibt offen, bevor die breite Masse aufmerksam wird.

Fazit

ADA wartet auf eine Hardfork und die ETF-Entscheidung, doch in den Krypto News zeichnet sich das Muster ab, das vor jedem großen Listinglauf auftritt, und dieses Muster bildet sich bereits um Pepeto. Der letzte Zyklus hat aus den Wallets, die zuerst gehandelt haben, die größten Gewinner gemacht, und Pepeto mit einem bestätigten Binance-Listing bietet die klarste Möglichkeit, dieses Mal früh positioniert zu sein. Das Bedauern aus dem letzten Zyklus muss sich nicht wiederholen, weil der Eintritt noch offen ist und das Kapital im Inneren beweist, dass erfahrene Wallets dieselbe Berechnung angestellt haben. Der Presale ist der Ort, an dem diese Entscheidung getroffen wird, bevor das Listing dieses Fenster dauerhaft schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juli 2026?

Cardanos van-Rossem-Hardfork könnte zwischen dem 3. und 23. Juli aktiviert werden, Grayscales ETF-Antrag GADA tritt am 9. August in das SEC-Prüfungsfenster ein, und der SecondFi-Exploit wird innerhalb von zwei Wochen rückerstattet. ADA legte in sieben Tagen 16 Prozent zu, während die Netzwerknutzung auf ein 45-Tage-Tief fiel.

Ist Pepeto eine starke Krypto News für neue Investoren?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, jeder Vertrag wurde durch ein vollständiges SolidProof-Audit verifiziert, und ein Binance-Listing rückt näher. Auf der offiziellen Pepeto-Website sichern sich Investoren den aktuellen Presale-Zugang, bevor das Listing den Einstiegspreis dauerhaft verändert.