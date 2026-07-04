Osnabrück (ots) -
Osnabrück. Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern warnt Grünen-Chefin Franziska Brantner die CDU vor einer Koalition mit der AfD und zieht Parallelen zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. "Das Experiment, dass eine Partei der Mitte Faschisten zur Macht verhilft, um sie kleinzuhalten, hatten wir in Deutschland schon einmal. Das Ergebnis war katastrophal", sagte Brantner im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Die CDU könne diesbezüglich von den USA oder anderen europäischen Ländern lernen. "Dort sieht man: Wenn Konservative mit Radikalen paktieren, werden sie von ihnen überrollt", so Brantner zu noz.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6307955
Osnabrück. Vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern warnt Grünen-Chefin Franziska Brantner die CDU vor einer Koalition mit der AfD und zieht Parallelen zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. "Das Experiment, dass eine Partei der Mitte Faschisten zur Macht verhilft, um sie kleinzuhalten, hatten wir in Deutschland schon einmal. Das Ergebnis war katastrophal", sagte Brantner im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Die CDU könne diesbezüglich von den USA oder anderen europäischen Ländern lernen. "Dort sieht man: Wenn Konservative mit Radikalen paktieren, werden sie von ihnen überrollt", so Brantner zu noz.
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