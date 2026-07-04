Osnabrück (ots) -Osnabrück. Vor dem Bundesparteitag der AfD hat der Chef der Nachwuchsorganisation Generation Deutschland, Jean-Pascal Hohm, eine realistische Rentenpolitik der eigenen Partei verlangt. "Ich denke übrigens, dass es in unserer Jugendorganisation breiter Konsens ist, dass wir dieses 70-Prozent-Rentenniveau, so wie es aktuell im AfD-Programm drin steht, dort nicht mehr so erwähnen sollten", sagte Hohm im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Die Partei hatte im Jahr 2025 ein Rentenniveau von 70 Prozent statt der bisherigen gesetzlichen 48 Prozent gefordert. "Das ist nur eine schöne Utopie. Eine Partei sollte in ihrem Programm realistische Ziele formulieren."Hohm räumte ein, dass die Regierung Rentnern mit kleiner Rente aktuell nur schwer helfen könne. Der Sozialstaat schütze aber vor absoluter Armut. "Das Bild vom Pfandflaschensammler ist ja glücklicherweise auch nicht exemplarisch für 80 Millionen Leute in diesem Land."Das Rentensystem müsse entlastet werden, etwa durch eine Stärkung der privaten und der betrieblichen Altersvorsorge und indem auch Beamte ins System einzahlen. Insgesamt brauche es bei staatlichen Leistungen eine neue Priorisierung: "Der Sozialstaat als Rundum-sorglos-Paket hat keine Zukunft", sagte Hohm. Im Kern solle der Staat weniger Geld für Arbeitslose mit ausländischer Staatsbürgerschaft ausgeben und mehr für kinderreiche Familien tun. "Ich würde Menschen, die drei Kinder oder mehr haben, komplett von der Einkommenssteuer befreien", betonte der 29-Jährige, der mit seiner Frau sein erstes Kind erwartet.Hohm ist brandenburgischer Landtagsabgeordneter und seit 2025 Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland. Der brandenburgische Verfassungsschutz führt ihn als Rechtsextremisten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6307954