Am 9. Juli wird es ernst: Mit PepsiCo startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal, kurz darauf folgen Delta Air Lines und die großen Banken. Die Ausgangslage ist ungewöhnlich stark. Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für den S&P 500 zuletzt angehoben - damit liegt die Messlatte für die Unternehmen hoch.- S&P-500-Gewinne sollen im Q2 um 23,3 Prozent steigen.- Umsatzwachstum von 12,2 Prozent wäre der höchste Wert seit Q2 2022.- Energie und Tech liefern den größten Schub.Normalerweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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