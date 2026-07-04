Der Haushaltsroboter Isaac 1 der Firma Weave Robotics soll künftig in privaten Haushalten aufräumen, Betten machen und die Wäsche zusammenlegen. Der Haken: Kommt der Roboter allein nicht klar, übernimmt ein:e Mitarbeiter:in aus der Ferne. Im Februar 2026 hatte die US-Firma Weave Robotics mit Isaac 0 einen stationären Roboter vorgestellt, der auf das Zusammenlegen von Wäsche spezialisiert ist. Für den Roboter verlangt das Unternehmen 3.999 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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