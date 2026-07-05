Es ist ein faszinierender Blick in die Tiefen des Universums, der weit über die rein optische Ästhetik hinausgeht. Die neuesten Aufnahmen eines bekannten Beobachtungsobjekts werfen grundlegende Fragen zur Entwicklungsgeschichte unserer eigenen Heimatgalaxie auf. Die US-Weltraumbehörde Nasa hat eine neue Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops veröffentlicht. Das Bild zeigt den Kugelsternhaufen Messier 3, der auch unter der Bezeichnung NGC 5272 bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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