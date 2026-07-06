Hamburg (ots) -- "CEO der Zukunft" begegnet dem Generationenwechsel in deutschen Führungsetagen - mit Fokus auf Kommunal- und Energiewirtschaft- 40 Mentor:innen begleiten 40 Mentees über zwei Jahre- Programm verbindet 1:1-Mentoring, Führungstrainings, Executive Seminare und Netzwerkaufbau- Bewerbungsstart ist der 6. Juli unter: www.ceo-der-zukunft.deDer Generationenwechsel in deutschen Führungsetagen wird zur strategischen Aufgabe - besonders in der Kommunal- und Energiewirtschaft. Mehr als die Hälfte der heutigen Geschäftsführer:innen von Stadtwerken und kommunalen Unternehmen geht in den kommenden fünf bis sieben Jahren in den Ruhestand[1]. Gleichzeitig stehen kommunale Unternehmen vor zentralen Transformationsaufgaben: Energie-, Wärme- und Mobilitätswende, Digitalisierung, steigende Komplexität und Fachkräftemangel verändern die Anforderungen an Führung grundlegend.CEO der Zukunft ist ein Cross-Mentoring-Programm, das sich an Führungskräfte mit Potenzial für Spitzenpositionen in kommunalen Unternehmen richtet. Ziel ist es bewusst die Führung von morgen aktiv zu gestalten.Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang 2026 entwickelt sich die Initiative unter der Schirmherrschaft von Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, zu einer relevanten Plattform für Führungskräfteentwicklung, Vernetzung und Leadership in der Kommunalwirtschaft. Ab Januar 2027 bringt die zweite Staffel mit Fokus auf Energiewirtschaft - und wende40 erfahrene Mentor:innen mit 40 Mentees zusammen.Prof. Dr. Jens Meier, Gründer von CEO der Zukunft: "Die kommunale Branche hat sich in einem einmaligen Schulterschluss für die Gestaltung der Führung von morgen zusammengefunden, der für viel Aufmerksamkeit innerhalb und außerhalb gesorgt hat. Diese beeindruckende Dynamik nehmen wir nun mit in die 2. Staffel. Uns ist es gelungen, auch außerhalb der kommunalen Welt Interesse zu wecken und freuen uns daher im Mentor:innen-Kreis der 2. Staffel auch Persönlichkeiten zu integrieren, die unsere Initiative mit ihrer herausragenden energiewirtschaftlichen Expertise bereichern."Breite Unterstützung aus Branche, Wirtschaft und Wissenschaft40 Mentor:innen aus Stadtwerken, kommunalen Unternehmen und der Energiewirtschaft engagieren sich ebenso wie neun Sponsor:innen und drei Fachpartner:innen aus unterschiedlichen Bereichen.Diese Vielfalt ist ein wesentlicher Teil des Konzepts: sie bringt Perspektiven aus kommunaler Praxis, Wirtschaft, Beratung, Personalentwicklung und Kommunikation zusammen und schafft damit ein Programm, das weit über ein klassisches Mentoring hinausgeht.Diversität ist ein wesentlicher Faktor: CEO der Zukunft möchte unterschiedliche Perspektiven, berufliche Hintergründe und Erfahrungswelten gezielt zusammenbringen. Eine paritätische Geschlechterverteilung wird angestrebt; in der ersten Staffel lag der Anteil weiblicher Mentees bereits bei über 50 Prozent.Flankiert wird das Programm von Sponsor:innen und Fachpartner:innen, die im Rahmen von Executive Seminaren fachliche Impulse und strukturelle Unterstützung einbringen. Mit dabei sind die Telekom Deutschland GmbH, A.T. Kearney, Siemens Energy, DZ Bank, m3 management consulting, Die BBH-Gruppe, BLS Energieplan GmbH, BET Consulting und trurnit sowie Odgers, das Schulz von Thun Institut und die ZFK (Zeitung für kommunale Wirtschaft).Führung von morgen ist gestaltbarDie Bewerbungsphase für die begehrten Mentoringplätze startet ab dem 6. Juli und läuft bis Mitte September 2026. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist übernimmt die Personalberatung Odgers die Auswahl-und Matching-Phase, um die bestmöglichen Kombinationen aus Mentees und Mentor:innen zusammen zu bringen. Die zweite Staffel beginnt offiziell im Januar 2027 im Rahmen der Kick-off Days.Weitere Informationen und relevante Rahmendaten finden Interessierte unter: https://www.ceo-der-zukunft.deÜber "CEO der Zukunft":Das Cross-Mentoring-Programm "CEO der Zukunft" bietet eine einzigartige Chance für Führungskräfte in der Kommunal- und Energiewirtschaft. 40 engagierte Top-CEOs übernehmen eine Mentor:innenrolle und bereiten die nächste Generation von Führungskräften durch gezielte Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau eines starken beruflichen Netzwerks auf die Herausforderungen des Top-Managements vor.Die Gründer: Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun und Prof. Dr. Jens MeierGeschäftsführung und Programmleitung: Felix Schulz von ThunDie Mentor:innen der 2. Staffel:Kerstin Abraham, Vorständin und Arbeitsdirektorin, SWK AGKerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums, BDEW e.V.Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, Trianel GmbHStefan Beismann, Mitglied des Vorstands, DZ Bank AGDr. Arvid Blume, Vorstand, SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AGMartina Butz, Geschäftsführerin, Stadtwerke Hanau GmbHDr. Gabriël Clemens, Vorstandsvorsitzender, MVV Energie AGDr. Achim Coenen, Managing Partner Germany,Siemens Energy Global GmbH & Co. KGStefan Dohler, BDEW Präsident / Vorstandsvorsitzender EWE AGKlaus Eder, Geschäftsführer, SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbHSusanne Fabry, Vorstand, RheinEnergie AGChristian Feuerherd, Vorsitzender der Geschäftsführung, BEW Berliner Energie und Wärme GmbHAlexandra Genten, Vorstandsmitglied, STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AGDr. Jörn Grothe, Geschäftsführer, Stadtwerke Erfurt GmbHStefan Grützmacher, Interim-Manager, u. a. Ex-CEO Veolia DeutschlandBarbie Kornelia Haller, Vizepräsidentin BundesnetzagenturKristina Haverkamp, Geschäftsführerin der Deutschen Energie-Agentur GmbHHans-Martin Hellebrand, Vorstandsvorsitzender, Badenova AG & Co. KGMandy Hintzsch, Geschäftsführerin, Stadtwerke Potsdam GmbHCarsten Hoffmann, Vorstandsvorsitzender, GGEW AGJörg Jacoby, Vorstandsvorsitzender, Dortmunder Stadtwerke AG - DSW21Stefan Kapferer, CEO, 50Hertz Transmission GmbHMichael Lewis, Vorstandsvorsitzender, Uniper SEIngbert Liebing, Hauptgeschäftsführer, Verband kommunaler Unternehmen e.V.Dr. Stephan Lowis, CEO, envia Mitteldeutsche Energie AGIngo Meyer, Sprecher der Geschäftsführung, Neubrandenburger Stadtwerke GmbHTim Meyerjürgens, Vorsitzender der Geschäftsführung, TenneT TSO GmbHDr. Frank Pieper, Vorstandsvorsitzender, Stadtwerke Essen AGTimo Poppe, CEO, EEW Energy from Waste GmbHLeif Reitis, Geschäftsführer, Unternehmensgruppe Stadtwerke Solingen GmbHAnne Rethmann, Vorständin Finanzen, Thüga AktiengesellschaftKarsten Rogall, Sprecher der Geschäftsführung, LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbHIman El Sonbaty, Geschäftsführerin, Stadtwerke Karlsruhe GmbHEric Stab, Vorstandsvorsitzender, ENGIE Deutschland AGDr. Jörg Teupen, Vorstand Technik und Personal, Stadtwerke Kiel AGDr. Karin Thelen, Geschäftsführerin Regionale Energiewende, Stadtwerke München GmbHKatja van Doren, Vorstand, RWE AGRoland Warner, Sprecher der Geschäftsführung, eins energie in Sachsen GmbH & Co. KGReinhard Wendl, Geschäftsführer, Energie Südbayern GmbHSandra Wimmer, Mitglied des Vorstands, REWAG - Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KGDie Sponsor:innen der 2. Staffel:A.T. Kearney GmbHSiemens Energy Global GmbH & Co. KGTelekom Deutschland GmbHDZ Bank AGm3 management consulting GmbHDie BBH-GruppeBET ConsultingBLS Energieplan GmbHtrurnit GmbHDie Fachpartner:innen der 2. Staffel:Odgers Unternehmensberatung GmbHSchulz von Thun Institut für KommunikationZeitung für Kommunale Wirtschaft (ZFK)[1] Stadtwerkestudie 2024 von EY und BDEW, 4. Juni 2024, https://www.ey.com/de_de/newsroom/2024/06/ey-stadtwerkestudie-2024Pressekontakt:E-Mail: team@ceo-der-zukunft.deOriginal-Content von: AKOMM Akademie für Kommunale Führung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181160/6308474