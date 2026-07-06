Die Aktie von MercadoLibre hat sich nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate stabilisiert und notiert derzeit auf einem für potenzielle Einsteiger spannenden Bewertungsniveau. Zwar dürfte die Profitabilität kurzfristig unter den hohen Investitionen leiden, langfristig sprechen jedoch zahlreiche operative Kennzahlen für eine Fortsetzung der Wachstumsgeschichte. Quartalszahlen dürften erneut gemischt ausfallen Vor der Veröffentlichung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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