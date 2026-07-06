Global New Material International Holdings Ltd. wurde auf der dritten Chinesisch-europäischen Konferenz zu ESG-Best-Practices in Mainz mit dem "Technology Innovation Best Practice Award" ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt diese Anerkennung für seine Bemühungen, durch Materialinnovationen eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.

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Thorsten Giehler (L), Director of the Economic, Social Development and Employment Division of The German Society for International Cooperation (GIZ), delivered the award to Zhou Fangchao, Executive Director and Vice President of Global New Material International.

Die vom chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt ins Leben gerufene und gemeinsam mit chinesischen und europäischen Partnern organisierte jährliche Konferenz würdigt bewährte Unternehmenspraktiken im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die diesjährige Veranstaltung brachte Regierungsvertreter, Führungskräfte aus der Wirtschaft sowie Experten aus China und Europa zusammen, um Erfahrungen über nachhaltige Entwicklung auszutauschen.

Das preisgekrönte Projekt des Unternehmens mit dem Titel Reshaping the Green Future of Surface Performance Materials through Technological Innovation (Die grüne Zukunft von Oberflächen-Performance-Materialien durch technologische Innovation neu gestalten) fokussierte auf die Strategie, grüne intelligente Fertigung mit globaler Technologiesynergie zu verbinden, um die Transformation der Branche zu kohlenstoffarmen Hochleistungswerkstoffen zu beschleunigen.

Laut dem Konferenz-Panel hat das Unternehmen Lean Management in der intelligenten Fertigung mit ESG-Prinzipien verknüpft und so die betriebliche Effizienz gesteigert sowie messbare Energieeinsparungen und CO2-Reduzierungen erzielt. Das Panel erklärte, dieser Ansatz sei ein praktisches Beispiel dafür, wie technologische Innovationen sowohl kommerziellen Wert als auch Nachhaltigkeitsvorteile erzeugen können.

Zhou Fangchao, geschäftsführender Direktor und Vice President von Global New Material International, erklärte, die Auszeichnung sei Anerkennung für das langfristige Engagement des Unternehmens, mithilfe von Technologien reale Herausforderungen zu bewältigen.

"Wir glauben, dass der Wert von Technologie darin liegt, praktische Probleme zu lösen", sagte Zhou. "Von Durchbrüchen bei der Technologie für hochreinen synthetischen Glimmer bis hin zu Anwendungen in Halbleitern, Elektrofahrzeugen, Kosmetika und grünem Bauen können Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen." Er fügte hinzu, dass die unternehmenseigene Photovoltaikanlage die CO2-Emissionen jährlich um mehr als 5.000 Tonnen reduziert.

Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen sein Portfolio an umweltfreundlichen Materialien kontinuierlich erweitert. Dazu zählen Perlglanzpigmente, Füllstoffe für Kosmetika sowie industrielle Funktionsmaterialien zur Unterstützung der nachhaltigen Fertigung. Zu den jüngsten Innovationen gehören zudem Lasermarkierungstechnologien und radartransparente Beschichtungen für Anwendungen im autonomen Fahren.

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