Die Aktie der SAP SE hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren und bewegt sich aktuell in einer Phase der Stabilisierung. Während die Kursentwicklung zuletzt unter Druck stand, sehen viele Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial. Allerdings gehen die Einschätzungen darüber auseinander, wie groß die Herausforderungen für den Softwarekonzern im Umfeld von Cloud und Künstlicher Intelligenz tatsächlich sind.Deutlicher Rückgang im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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