Die SAP-Aktie kämpft seit geraumer Zeit mit sinkenden Aktienkursen. Seit Anfang des Jahres liegen die Anteilsscheine knapp -30% im Minus. Um die Marke von 140 € scheint sich derzeit ein Boden zu bilden. Die Analysten sehen zunehmend die günstige Bewertung und die Wachstumsmöglichkeiten. Selbst eine aktuelle Halteempfehlung sieht +23% Kurspotenzial. Ob das für Investoren reicht? JP Morgan sagt "Halten" - sieht aber 23% Kurspotenzial Am 02. Juli dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de