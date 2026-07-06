Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende dürften die US-Aktienmärkte mit uneinheitlicher Tendenz in die neue Börsenwoche starten. Während die Standardwerte an der Wall Street überwiegend nachgeben sollten, werden die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich klar im Plus erwartet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 52.820 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG nach dem Rücksetzer vom Donnerstag nun 1,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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