Einen gebrauchten Wochenstart hat heute die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex. Im frühen Montagshandel ging es kräftig nach unten. Zur Stunde beträgt das Tagesminus über 6 Prozent. Aus charttechnischer Sicht kommt dieser knackige Rücksetzer zur Unzeit, war die Aktie doch gerade im Begriff, das Widerstandscluster im Bereich von 50 Euro unter Druck zu setzen. Wie ist der heutige Abverkauf einzuordnen? Ist der Rücksetzer nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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